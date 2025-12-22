グレースケール、トークン化資産市場が2030年までに1000倍成長と予測

Key Notes

トークン化資産市場は現在極小だが2030年までに1000倍成長の可能性.

技術成熟と規制明確化が成長の主な推進力になると分析.

イーサリアムやソラナ、チェーンリンクなどが主要な恩恵を受けると予想.

暗号資産運用会社のグレースケールは19日、トークン化資産市場の将来予測に関するレポートを公開した。

同社の調査によると、トークン化された資産は現在、世界の株式および債券市場の時価総額のわずか0.01%を占めるに過ぎないという。

しかし、2030年までにこの市場は約1000倍に成長する可能性があると予測している。この見通しは同社の「2026年デジタル資産展望」および第4四半期の調査で示されたもので、今後数年間での急速な成長が見込まれている。

この成長を支える主な要因として、ブロックチェーン技術の成熟と規制環境の改善が挙げられている。これらが基盤となり、より広範な普及が可能になると分析している。

主要銘柄への影響と市場動向

この市場拡大により、特定のブロックチェーンプラットフォームが大きな恩恵を受けると予想されている。

具体的には、イーサリアム（ETH）、BNB、ソラナ（SOL）、アバランチ（AVAX）などのネットワーク上で、オンチェーン活動が大幅に増加する見込みだ。また、異なるネットワーク間での安全なデータ転送を可能にするミドルウェアとして、チェーンリンク（LINK）が重要な役割を果たすと位置づけられている。

Tokenized assets remain extremely small today—just 0.01% of global equity and bond markets. But with maturing blockchain infrastructure and clearer regulation, we see potential for ~1,000x growth of the amount of tokenized assets by 2030. This shift could drive meaningful… pic.twitter.com/uNACeBizDy — Grayscale (@Grayscale) December 19, 2025

レポートでは、ステーブルコインに関連する法整備と普及も重要な要素として強調されている。

ステーブルコインの流通量は既に16%増加し、2900億ドル（約45兆5300億円）を超えたという。さらに、上場企業がバランスシート上で暗号資産を保有する「デジタル資産トレジャリー（DATs）」の増加も、市場の追い風となっている。

スマートコントラクトプラットフォームの優位性

グレースケールはFTSEラッセルと共同開発した分類枠組みを用いて市場を分析している。現在、この枠組みは6つの市場セグメントをカバーし、合計で261のトークン、時価総額3兆5000億ドル（約549兆5000億円）規模に達している。

特にトークン化の進展によって恩恵を受けるのは、スマートコントラクトプラットフォームと金融セクターであると指摘されている。

同社の四半期ごとの「トップ20」リストには、ETH、BNB、SOL、LINK、AVAXなどの大型銘柄が含まれており、これらは強固なファンダメンタルズと成長の可能性を持っていると評価されている。

