ビットワイズ、ソラナ現物ETFの手数料を0.20%に設定へ

資産運用会社のビットワイズは8日、同社が申請中のソラナ（SOL）現物ETFに関する修正書類を米証券取引委員会（SEC）に提出した。

修正されたS-1フォームでは、ETFの手数料が0.20%に設定されていることが明らかになった。

アナリストからは、この手数料は予想よりも低い水準だとの声が上がっている。

ソラナ現物ETF、早ければ2週間以内に承認か？

グレイスケールなど複数の大手資産運用会社が、現物ソラナETFの申請を進めている。

SECによる最近の規制変更と、イーサリアム（ETH）関連商品の承認を前例として、早ければ申請から2週間以内に承認されるとの見方が出ている。

申請されたETFの多くは、ソラナのステーキングに参加し追加利回りを生み出す仕組みを含む。

欧州で提供されているソラナETPには1週間で6000万ドルが流入するなど、機関投資家からの需要は既に高い。

ビットワイズのCIOは、ソラナの時価総額はビットコインより小さいため、同規模の資金流入でもより大きな価格変動を生む可能性があると指摘している。

一部アナリストは、ETF承認後にソラナ価格が290ドルから345ドルに達する可能性を予測する。

ソラナ関連ニュース

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。