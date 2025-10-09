Baseの独自トークン、エアドロップの目的を巡り議論が激化

Key Notes

Baseネットワークがネイティブトークンの検討を開始し、エアドロップの可能性に期待が高まっている.

エアドロップの目的を巡り、コインベースの株主価値向上とコミュニティへの報酬という2つの側面のバランスが議論の的となっている.

専門家は、株主とユーザー双方に利益をもたらす配布方法が最適解だと指摘しており、今後の動向が注目される.

コインベースが支援するBaseネットワークのJesse責任者は8日、Baseトークンの構想に関するアイデアとフィードバックを求める投稿を行った。

この動きは、トークン配布の目的を巡る議論を活発化させている。

特に、仮想通貨分析企業Messariの研究者であるAJC氏の見解が注目を集めている。

同氏は、Baseのエアドロップ（無料配布）の目的は、単にBaseの利用者に報酬を与えるだけでなく、親会社であるコインベースの株主価値を高めることにあると指摘した。

その上で、株主価値の向上と利用者への報酬を両立させるアプローチが最適解だと提案している。

Some longer thoughts on the $BASE token: The game theory around the upcoming BASE token is particularly interesting because it marks the first time a publicly traded company will launch a token. Traditionally, TGEs and airdrops act as liquidity events for private investors and… https://t.co/e1BisSjRLx — AJC (@AvgJoesCrypto) October 7, 2025

「株主価値」か「コミュニティ報酬」か

Baseは、コインベースが開発を主導するイーサリアム（ETH）のレイヤー2ブロックチェーンだ。

2023年のメインネット公開以来、低コストかつ高速な取引処理で利用者を増やしてきた。

BaseのJesse Pollak創業者は2025年9月15日、ネットワークのネイティブトークンについて「初期段階の検討」に入ったと発表。

これにより、コミュニティの憶測は公式な開発議論へと発展した。コインベースのBrian Armstrong CEOもこの検討を認めつつ、「確定した計画はない」と慎重な姿勢を見せている。

コインベースが米国の株式市場に上場している企業であるという事実が、この議論の核心にある。

いかなるトークン配布も、最終的にCOIN株主の利益に繋がる必要があるという制約が存在するためだ。

AJC氏が強調するように、株主価値とBaseコミュニティへの報酬という2つの目標を両立させることが、このプロジェクト特有の課題となっている。

期待と課題が交錯するトークン構想

トークン発行の発表は、Baseエコシステム全体のユーザー活動を著しく活発化させた。

多くの参加者が、2025年最大級となりうるエアドロップでの報酬を期待している。

オプティミズム（OP）やアービトラム（ARB）といった他のレイヤー2ネットワークの先行事例が、その期待をさらに高めている。

投資家のHnwcrypto氏は、良好な市場環境を活かすため、2025年末までのトークン発行を提案。

一方、コミュニティからは開発者やアクティブユーザー、トレーダーへの報酬を求める声が上がっている。

ロックされた総価値（TVL）や取引高の増加だけを追求すれば、短期的な資金は集まるかもしれない。

しかし、それがエコシステムの持続的な成長を保証するとは限らず、短期的な指標と長期的な価値創造の間で緊張が生まれている。

また、Baseはソラナ（SOL）とのブリッジも公開しており、イーサリアムエコシステムを超えた拡大を目指している。

トークンは単なる手数料支払い手段ではなく、ガバナンス、エコシステム開発、分散化を促進する役割を担う可能性がある。

しかし、プロジェクトはまだ初期の検討段階にあり、トークンが配布される保証はない。規制上の課題や、最終的な配布基準がコミュニティの期待と大きく異なる可能性など、リスク要因も依然として残っている。

