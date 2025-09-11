BNBが過去最高値904ドルを記録、主要アルトコインを牽引

バイナンスコイン（BNB）は10日、過去最高値となる904.86ドルを記録した。

大手暗号資産（仮想通貨）取引所バイナンスが発行するこのアルトコインは、2017年のローンチ以来、大きな節目を迎えた。

BNB、他の主要アルトコインを凌ぐパフォーマンス

BNBの価格が急騰している。

その主な要因は、1億6000万ドル規模の機関投資家による取得と、中南米市場への事業拡大だ。

分散型取引所（DEX）取引高が142億3000万ドル、アクティブアドレス数が169万に達するなど、強力なオンチェーン指標が市場の信頼感を高めている。

テクニカル分析でも、800ドル台の抵抗帯を突破し、価格発見モードに入ったと指摘されている。

このパフォーマンスは、他の主要アルトコインを圧倒している。

例えば、イーサリアムは過去最高値の約20%下、ソラナは一時的な最高値更新後、30%下落した水準にある。

現在、BNBは1250億ドルの時価総額に迫り、市場の先行指標としての役割を強化している。

今後の鍵は、904ドル台の抵抗線を維持できるかだ。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。