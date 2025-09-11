BNBが過去最高値904ドルを記録、主要アルトコインを牽引

仮想通貨ライター。取引歴5年、ブロックチェーン技術の解説から市場分析、DeFi・NFTの最新動向までカバーします。複雑なトピックを分かりやすく解説し、皆様の的確な意思決定をサポートします。
バイナンスコイン（BNB）は10日、過去最高値となる904.86ドルを記録した。
大手暗号資産（仮想通貨）取引所バイナンスが発行するこのアルトコインは、2017年のローンチ以来、大きな節目を迎えた。
BNB、他の主要アルトコインを凌ぐパフォーマンス
BNBの価格が急騰している。
その主な要因は、1億6000万ドル規模の機関投資家による取得と、中南米市場への事業拡大だ。
分散型取引所（DEX）取引高が142億3000万ドル、アクティブアドレス数が169万に達するなど、強力なオンチェーン指標が市場の信頼感を高めている。
テクニカル分析でも、800ドル台の抵抗帯を突破し、価格発見モードに入ったと指摘されている。
このパフォーマンスは、他の主要アルトコインを圧倒している。
例えば、イーサリアムは過去最高値の約20%下、ソラナは一時的な最高値更新後、30%下落した水準にある。
現在、BNBは1250億ドルの時価総額に迫り、市場の先行指標としての役割を強化している。
今後の鍵は、904ドル台の抵抗線を維持できるかだ。
アルトコイン関連ニュース
Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。