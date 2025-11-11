仮想通貨市場から11.7億ドル流出｜BTC売りとソラナ買い二極化

暗号資産（仮想通貨）投資商品から11月10日までの週に11億7000万ドルの資金が流出したことが、コインシェアーズのレポートで明らかになった。

前週の3億6000万ドルに続く2週連続の流出で、ビットコイン（BTC）から9億3200万ドル、イーサリアム（ETH）から4億3800万ドルが流出。

一方、ソラナ（SOL）には1億1800万ドルが流入する二極化が鮮明になっている。

ビットコインとイーサリアムから大規模流出

投資家の資金引き出しは主にビットコインに集中し、流出額は9億3200万ドルに達した。

イーサリアムも4億3800万ドルの大規模な流出を記録している。

今回の流出は、BTCとETHのETFにとって過去3番目に大きい週間流出額となる。

最近の流出にもかかわらず、ビットコイン価格の年初来の累計流入額は293億ドルと依然として高水準だが、前年同期の417億ドルには及ばない。

ソラナは過去9週間で21億ドル流入

全体的に弱気な市場環境にもかかわらず、ソラナ関連商品は1億1800万ドルの資金流入を記録した。

これにより、将来性が高いソラナは過去9週間で累計21億ドルの流入を達成している。

その他のアルトコインでは、HBARが2680万ドル、Hyperliquidが420万ドルの流入を見せた。

上場取引型金融商品（ETP）の週間取引高は430億ドルと高水準を維持しており、市場の活動が続いている。

ソラナ関連ニュース

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。