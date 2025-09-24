米国発、イーサリアム現物ステーキングETF「ESK」開始間近か

Rexシェアーズは23日、米国初となるイーサリアム（ETH）現物保有とステーキング報酬を組み合わせた、REX-Osprey ETH + Staking ETF（ESK）の開始が近いと明かした。

同ファンドは単一のETF内でETH現物エクスポージャーとステーキング報酬の両方を提供する米国初の商品となる。

Rexシェアーズとオスプレイファンドの共同開発によるESKは、投資家がイーサリアムを保有しながら同時にステーキング報酬を獲得できる革新的な仕組み。

従来の暗号資産（仮想通貨）ETFが価格追跡のみに焦点を当てる中、ESKは現物保有とステーキング参加を統合した新しいアプローチを提示する。

🚨 NEW: Rex Shares says its REX-Osprey ETH + Staking ETF $ESK is coming soon, marking the first US fund to offer combined spot ETH exposure and staking rewards in a single ETF. pic.twitter.com/ALAHbZPjKu — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 23, 2025

技術的知識不要でステーキング参加可能

ESKは投資家がウォレット管理やノード運営の技術的知識なしに、イーサリアムの価格変動益とステーキング報酬の両方を享受できる設計となっている。

従来、イーサリアムのステーキングには複雑な技術的プロセスが必要だったが、ESKを通じて一般投資家も規制されたETF形式で簡単にアクセス可能となる。

ステーキング報酬は自動的にETFのパフォーマンスに反映され、投資家の追加作業は不要となる。

年間経費率は1.28%に設定されており、運用手数料0.75%を含む構成。

カストディサービスはAnchorage Digitalが担当し、連邦認可を受けた唯一の銀行としてステーキングサポートを提供する。

