ソラナDEXジュピター、ポリマーケットと統合｜予測市場へ参入

ソラナ（SOL）基盤のDEXアグリゲーター、ジュピターは1日、予測市場大手のポリマーケットをプラットフォームに統合した。

ポリマーケットがソラナで利用可能になるのは初めてだ。

ユーザーは資産を他チェーンへブリッジすることなく、ジュピター内で直接予測市場の取引が可能になる。

ソラナDEX最大手が予測市場に本格参入

ポリマーケットは週間取引高6億9000万ドルのうち52%を占める世界最大の予測市場。

今回の統合はイーサリアム（ETH）系チェーン以外への本格的な拡張となる。

For the first time, @Polymarket is coming to Solana. On Jupiter. Integrating Polymarket is primed for making Jupiter the most innovative predictions platform on Solana Trade all the markets you want. On one onchain platform. The best user-experience on Solana 🤝 The biggest… pic.twitter.com/lSpxZ93SaK — Jupiter (@JupiterExchange) February 1, 2026

一方、ジュピターはソラナのDEXアグリゲーター市場で93.6%のシェアを握り、預かり資産（TVL）は35億ドルに達する。

ソラナの高速処理と低手数料を武器に、予測市場分野でイーサリアムの優位性に挑む構えだ。

カッシュ・ダンダCOOは、予測市場の急速な普及に伴い新たなユーザー層の関心を集めると予測。

ジュピター上の予測機能を通じてシームレスな体験を提供すると強調した。

同日、暗号資産（仮想通貨）と日常金融を連携させる「ジュピター・グローバル」の正式立ち上げも明らかになった。

QRコード決済や仮想法定通貨口座の開設に対応し、世界1億5000万カ所以上で利用可能な仮想通貨担保型プレミアムカードを提供する。

発表を受け、ジュピター（JUP）価格は一時0.177ドルまで下落したが、その後0.182ドルまで回復。

統合に伴う潜在リスクとして、規制当局の監視やスマートコントラクトの脆弱性が指摘されている。

