Coinspeaker

© 2026 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

ソラナDEXジュピター、ポリマーケットと統合｜予測市場へ参入

ソラナDEXアグリゲーターであるジュピター、予測市場ポリマーケットと統合を発表。ブリッジなしでソラナ上の予測市場取引が可能に。

赤松 柊弥 By 赤松 柊弥 黒川 理佐 Editor 黒川 理佐 Updated 1 min read
ソラナDEXジュピター、ポリマーケットと統合｜予測市場へ参入

ソラナ（SOL）基盤のDEXアグリゲーター、ジュピターは1日、予測市場大手のポリマーケットをプラットフォームに統合した。

ポリマーケットがソラナで利用可能になるのは初めてだ。

ユーザーは資産を他チェーンへブリッジすることなく、ジュピター内で直接予測市場の取引が可能になる。

ソラナDEX最大手が予測市場に本格参入

ポリマーケットは週間取引高6億9000万ドルのうち52%を占める世界最大の予測市場。

今回の統合はイーサリアム（ETH）系チェーン以外への本格的な拡張となる。

一方、ジュピターはソラナのDEXアグリゲーター市場で93.6%のシェアを握り、預かり資産（TVL）は35億ドルに達する。

ソラナの高速処理と低手数料を武器に、予測市場分野でイーサリアムの優位性に挑む構えだ。

カッシュ・ダンダCOOは、予測市場の急速な普及に伴い新たなユーザー層の関心を集めると予測。

ジュピター上の予測機能を通じてシームレスな体験を提供すると強調した。

同日、暗号資産（仮想通貨）と日常金融を連携させる「ジュピター・グローバル」の正式立ち上げも明らかになった。

QRコード決済や仮想法定通貨口座の開設に対応し、世界1億5000万カ所以上で利用可能な仮想通貨担保型プレミアムカードを提供する。

発表を受け、ジュピター（JUP）価格は一時0.177ドルまで下落したが、その後0.182ドルまで回復。

統合に伴う潜在リスクとして、規制当局の監視やスマートコントラクトの脆弱性が指摘されている。

ソラナ関連ニュース

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。

アルトコインニュース, ニュース
赤松 柊弥
Coinspeakerニュースライター 赤松 柊弥

2021年に仮想通貨投資を始める。以降、同分野での専門的な知識を深めながら自身のブログ・ライターとしても活動。仮想通貨に関する深い理解を活かして複数のメディアで多くの記事を執筆。初心者に寄り添った簡潔な解説を得意とする。

Share:
Related Articles