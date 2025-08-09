ソラナ基盤のPump.fun、新財団GFF設立｜エコシステム支援へ

Key Notes

Pump.funはGlass Full Foundationを設立し、エコシステム内の有望なプロジェクトへの流動性供給を発表.

日次収益がピーク時から約97%減少し、競合プラットフォームにシェアを奪われている現状がある.

財団の資金源やプロジェクトの選定基準は不明確で、市場の信頼回復を目指す動きとみられる.

ソラナ基盤のミームコイン発行プラットフォームPump.funは8日、エコシステム内の有望なコミュニティに大規模な流動性を注入する新財団Glass Full Foundation（GFF）を設立した。

財団は最も熱心で活気のある有望なコミュニティの成長を加速させることを目的とし、プラットフォーム上で強いエンゲージメントと有機的な成長を示すプロジェクトを支援する。

同社の公式Xアカウントで発表されたGFFは、既に複数のプロジェクトへの初期支援を開始しており、さらなる資本配備を計画している。

発表直後、PUMPトークンは8％上昇し、プラットフォーム内のミームコインの時価総額は4％以上増加して42億6000万ドルに達した。

ソラナ関連ニュース

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。