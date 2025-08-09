Coinspeaker

ソラナ基盤のPump.fun、新財団GFF設立｜エコシステム支援へ

ソラナ基盤のPump.funは、収益急減を受け新財団を設立。エコシステム内の有望なトークンに流動性を供給し、競争力回復目指す。

赤松 柊弥 By 赤松 柊弥 黒川 理佐 Editor 黒川 理佐 Updated 1 min read
  • Pump.funはGlass Full Foundationを設立し、エコシステム内の有望なプロジェクトへの流動性供給を発表.
  • 日次収益がピーク時から約97%減少し、競合プラットフォームにシェアを奪われている現状がある.
  • 財団の資金源やプロジェクトの選定基準は不明確で、市場の信頼回復を目指す動きとみられる.

ソラナ基盤のミームコイン発行プラットフォームPump.funは8日、エコシステム内の有望なコミュニティに大規模な流動性を注入する新財団Glass Full Foundation（GFF）を設立した。

財団は最も熱心で活気のある有望なコミュニティの成長を加速させることを目的とし、プラットフォーム上で強いエンゲージメントと有機的な成長を示すプロジェクトを支援する。

同社の公式Xアカウントで発表されたGFFは、既に複数のプロジェクトへの初期支援を開始しており、さらなる資本配備を計画している。

発表直後、PUMPトークンは8％上昇し、プラットフォーム内のミームコインの時価総額は4％以上増加して42億6000万ドルに達した。

赤松 柊弥
赤松 柊弥

2021年に仮想通貨投資を始める。以降、同分野での専門的な知識を深めながら自身のブログ・ライターとしても活動。仮想通貨に関する深い理解を活かして複数のメディアで多くの記事を執筆。初心者に寄り添った簡潔な解説を得意とする。

