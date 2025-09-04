アルトコインおすすめ｜ソラナ、年末に250ドル到達予測

暗号資産（仮想通貨）取引所MEXCのショーン・ヤング主任アナリストは4日、ソラナ（SOL）が9月中に215ドル、年末までに250ドルに達する可能性があるとの見方を示した。

この強気な予測は、イーサリアムの競合として注目されるアルトコイン、ソラナの今後の動向を探る上で重要な指標となる。

市場関係者は、この分析の背景にある複数の好材料に注目している。

アルトコインおすすめソラナの予測を裏付ける複数の好材料

ヤング氏の分析の背景には、ソラナネットワークの技術的な進歩と機関投資家の関心の高まりがある。

ソラナは最近のAlpenglowアップグレードにより、取引の最終確定時間が12.8秒から150ミリ秒へと劇的に短縮された。

このネットワーク性能の向上は、アプリの採用とユーザー増加を促す。

また、7月に米国で初のソラナステーキングETFがローンチされ、初日に1200万ドルの資金が流入した。

これは、機関投資家がソラナ市場へ本格的に参入し始めたことを示している。

ファンダメンタルズも力強く、データ分析ツールMessariのレポートによると、2025年第1四半期のソラナネットワークのGDPは前期比20%増の12億ドルに達した。

ステーブルコインの時価総額も145%急増し、125億ドルを記録した。

さらに、2025年第2四半期には2億7100万ドルの収益を上げ、他ブロックチェーンを上回る実績を出した。

一部アナリストは短期的な目標価格を180〜220ドルと見ているが、機関投資家の資金流入が続けば、さらなる価格上昇も視野に入る。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。