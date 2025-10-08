BNB、史上最高値1,336ドル達成｜BTC・ETHに次ぐ仮想通貨に

Key Notes

BNBが1,336ドルの史上最高値を記録した.

時価総額でリップル（XRP）とテザー（USDT）を抜き、3位に浮上した.

ビットコインの最高値更新を背景とした市場全体の追い風と、大規模なショートスクイーズが価格を押し上げた.

バイナンスコイン（BNB）は7日、史上最高値となる1,336.57ドルを記録した。週間では約30%の上昇を見せ、年初来では80%を超えるパフォーマンスを達成している。

この価格高騰により、BNBの時価総額は約1,790億ドルに到達。リップル（XRP）やステーブルコインUSDTを上回り、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）に次ぐ第3位の暗号資産（仮想通貨）となった。

ビットコイン高騰が追い風

今回のBNBの躍進は、仮想通貨市場全体の好調を背景にしている。

まずビットコインが12万6,000ドルを超える史上最高値を更新したことで、市場全体の時価総額は過去最高の4兆3,500億ドルに到達した。

この動きは、アルトコインシーズンの到来を示唆し、BNBはその中でも特に強い勢いを見せている。

直接的な要因としては、過去半年で最大規模となる約1,800万ドル相当のショートポジションの清算（ショートスクイーズ）が発生したことが挙げられる。

また、24時間の取引高が87%急増したほか、バイナンススマートチェーン（BSC）のネットワークアップグレードによる取引手数料の削減も価格を後押しした。

機関投資家の関心が高まっていることも、BNBエコシステム全体の追い風となっている。

今後の展開に注目集まる

一方で、テクニカル指標は短期的な過熱感を示している。

相対力指数（RSI）は84に達し、一般的に「買われすぎ」と判断される水準に入った。

最高値達成後、一部で利益確定の売りが出て価格はやや反落している。

市場アナリストは、今後の調整局面において1,000ドルが重要なサポートラインになると分析している。

BNBの時価総額は、依然としてイーサリアムの約5,660億ドルには及ばないものの、その差は着実に縮まっている。

専門家の中には、中期的に2,000ドルを目指す展開も可能だとの見方もある。

市場全体の清算額が、24時間で約2億3,300万ドルに上るなど、ボラティリティの高い状況が続いており、BNBの今後の価格動向に注目が集まる。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。