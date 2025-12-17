リップル現物ETF、30日連続流入を記録｜累積流入10億ドル超

米国のリップル（XRP）現物ETF市場は15日、累積純流入額が10億ドルの大台を突破したことがデータで示された。

2025年11月13日の取引開始以来、30営業日連続で純流入を記録しており、一度も純流出の日がないという異例の安定感を見せている。

30営業日連続の資金流入

SoSoValueのデータによると、12月12日時点で累積純流入額は約9億7500万ドルに達していたが、週明けの15日に10億ドルの節目を超えた。

この日だけで1089万ドルの純流入があり、カナリー、グレイスケール、フランクリン・テンプルトンなどが提供するファンドに新たな資金が配分された。

運用資産残高（AUM）は約11億8000万ドルにまで増加している。これにより、リップルはビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）に次いで、ローンチ以来最も急速に成長している仮想通貨ETFのカテゴリとなった。

この動きは、かつて米証券取引委員会（SEC）との法的な争いにより、伝統的な金融商品から除外されていたリップルにとって大きな転換点となる。

法的な不確実性が解消されたことで、機関投資家が規制された環境下でリップルへのエクスポージャーを持つ道が開かれたといえる。

