8億円→25億円｜ポケモンカード最高額で落札、予測市場も加熱

Key Notes

ローガン・ポール氏のポケモンカードが約25億2450万円で落札された.

トレーディングカードの史上最高額としてギネス世界記録を更新した.

落札者は著名投資家の息子であるA.J.スカラムッチ氏だった.

米国の人気インフルエンサー、ローガン・ポール氏は16日、所有する希少なポケモンカードをオークションで売却した。

競売会社ゴールディン・オークションズで行われた入札の結果、最終的な落札価格は1650万ドル（約25億2450万円）に達した。

この価格には買い手の手数料が含まれており、41日間にわたる激しい入札競争の末に決定した。

落札者はベンチャーキャピタリストのA.J.スカラムッチ氏だ。同氏は元ホワイトハウス広報部長アンソニー・スカラムッチ氏の息子であり、ライブ配信されたオークションの終了時には、このカードを首から下げて登場した。

史上最も高価なトレーディングカード

今回取引されたカードは、1998年のコンテスト用に西田敦子氏がデザインした「ポケモンイラストレーター」だ。世界に数十枚しか存在しないとされ、コレクターの間では「聖杯」と呼ばれている。

ポール氏が所有していたこのカードは、鑑定機関PSAによって最高評の「10」を受けた現存する唯一の個体とされている。希少性と状態の良さが、記録的な価格を後押しする要因となった。

この取引はポケモンカードだけでなく、オークションで販売されたあらゆるトレーディングカードの中で最高額となった。会場に立ち会ったギネス世界記録の認定員によって、正式に新記録として認定されている。

これまでの最高記録は、2025年8月に記録されたバスケットボールカードの1293万2000ドル（約19億7800万円）だった。

今回の売却はそれを大幅に上回り、収集品市場におけるポケモンカードの地位を不動のものにした。

近年では、こうした物理的なカードに加え、デジタルデータやそのデータの所有権を証明できるNFTがコレクターの間で人気が高まっている。

ポリーマーケットでの賭けも加熱

ポール氏は2021年にこのカードを527万5000ドル（約8億円）で購入しており、当時もギネス記録となっていた。

その後、ダイヤモンドのネックレスや特注ケースで装飾し、2022年のプロレスイベント「レッスルマニア38」での入場時に着用するなどして話題を集めた。

今回のオークションは単なる取引にとどまらず、大きな注目を集めるイベントとなった。

予測市場のポリマーケットなどでは、最終落札価格を巡って1400万ドル（約21億4000万円）以上の賭けが行われたという。

ポリマーケットはブロックチェーン上で運営されており、世界中から参加が可能だ。

売却を受けて、スカラムッチ氏は新たな収集品探索プロジェクトを立ち上げ、ポール氏もまた新しい事業の開始を発表。ソーシャルメディア時代において、希少な収集品の売買が文化的なイベントとして機能し、関係者に多大な宣伝効果をもたらしている。

