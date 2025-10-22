ポリマーケット、15分単位の予測市場開始｜チェーンリンクと連携

Key Notes

ポリマーケットがチェーンリンクの技術を活用し、15分間で完結する仮想通貨の価格予測市場を開始した.

チェーンリンクのオラクルにより、データの信頼性が確保され、ほぼ即時に市場が決済される.

短期的な価格変動を狙うトレーダー向けに、新たな取引機会を提供する.

分散型予測市場プラットフォームのポリマーケットは21日、チェーンリンク（LINK）との提携により、15分間の暗号資産（仮想通貨）価格予測市場を開始した。

公式発表によると、両社はほぼ即時の決済と業界最高水準のセキュリティを特徴とする新しい15分市場を立ち上げる。この提携により、ポリゴン（POL）のメインネット上で、数百に及ぶ仮想通貨ペアのリアルタイム価格に基づいた予測市場が提供される。

市場の仕組みは単純だ。例えば、「この市場は、指定された時間範囲の終了時のビットコイン（BTC）価格が、期間開始時の価格以上であれば『Up』と判定される」という形式で運営される。

チェーンリンク統合による信頼性の向上

この新しい市場は、チェーンリンクのオラクル技術を決済プロセスに統合することで、予測市場における信頼性の問題を解決する。

市場の結果はチェーンリンクから提供される情報、具体的にはBTC/USDデータストリームに基づいて判定されるため、人為的な操作の可能性が排除される。

チェーンリンクのオラクルサービスにおける確固たる評判を活用することで、ポリマーケットの信頼性も向上する。

「結果が改ざん不可能であることは、予測プラットフォームへの信頼にとって重要な要素だ」と同社は述べている。

さらに、ほぼ即時に決済が完了する機能は、これまで数時間から数日待つ必要があった従来の予測市場の制約を解消し、迅速な取引を求めるアクティブなトレーダーにとって魅力的だ。

短期トレーダー向けの新たな機会

15分という短い時間枠は、仮想通貨の短期的な価格変動を利用したいトレーダーに新たな機会を提供する。

公式発表では、これらの市場が短期的な価格変動に対する迅速な投機機会を提供すると記されている。

市場は1日を通して継続的に運営され、15分ごとに新しい取引機会が生まれる。この仕組みは、従来の長期的なイベント予測から、価格に基づいた短期的な投機へと予測市場の力学を大きく進化させるものだ。

この開発は、これまで長期間の予測市場に参加してこなかった幅広い層のアクティブな仮想通貨トレーダーにアピールする可能性を秘めている。

今回の成功は、オラクル技術が手動の介入や主観的な判断を必要とせず、完全に自動化された透明性の高い予測市場の実現に貢献する実用的な応用例を示した。

この仕組みにより、ビットコインをはじめとする主要銘柄の価格変動を活用して利益を狙えるだけでなく、対象となるアルトコインの多様化によって、投資家にとっての選択肢も一層広がると期待されている。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。