AI企業クオンタム、BTCを準備資産に｜12ヶ月で3000枚取得へ

東京証券取引所上場のAI企業クオンタムソリューションズは25日、今後12ヶ月で最大3000BTCを取得する計画を明らかにした。

この計画は香港子会社GPT Pals Studio Limitedが管理し、初期投資額は1000万ドルに上る。運用は資産運用会社インテグレーテッド・アセット・マネジメントが支援する。

取得総額は約3億5000万〜3億5600万ドルにのぼる見込みで、計画が完了すれば、同社は日本の上場企業で最大の暗号資産(仮想通貨)保有者となる可能性がある。ビットコイン(BTC)を長期的な準備資産とし、財務強化を狙う。

Japan's dropping yen for Bitcoin.

AI firm Quantum Solutions just launched a $350M BTC war chest.

Their market cap? $159M.

They're literally betting the company on Bitcoin.

While your government prints, theirs are stacking. pic.twitter.com/7HKurZsNnq

— Crypto Sage (@Crypto__Sage__) July 24, 2025