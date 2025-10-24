Revolut、MiCA承認でEU仮想通貨市場へ本格参入

Key Notes

RevolutがキプロスでMiCAライセンスを取得し、欧州経済領域30カ国での仮想通貨サービス提供が可能になった.

「Crypto 2.0」として、取扱トークンを280以上に拡大し、手数料無料のステーキングサービスを導入する計画.

MiCA規制への準拠は、欧州市場での競争力強化と持続可能な成長のための重要な戦略と位置付けられている.

英フィンテック大手のRevolutは21日、キプロス証券取引委員会からEUの暗号資産（仮想通貨）市場規制であるMiCAに基づくライセンスを取得したと明らかにした。

このライセンス取得により、同社は欧州経済領域の30カ国にわたり、単一の認可の下でデジタル資産サービスを提供できるようになった。MiCAは、これまで各国で異なっていた規制を統一するEUの包括的な枠組みである。

フランス金融市場庁のリストによると、Revolutは顧客に代わっての仮想通貨の保管・管理、取引プラットフォームの運営、法定通貨や他の仮想通貨との交換など、複数のサービスを提供する認可を得ている。この認可は、欧州での事業展開における重要な基盤となる。

MiCAライセンス取得で欧州全域へ

RevolutがMiCAライセンスの拠点としてキプロスを選択したのは戦略的な判断だ。キプロス証券取引委員会はデジタル資産のライセンス供用に関する経験と、効率的かつ厳格な監督体制で信頼性を獲得している。

この動きは、欧州の仮想通貨市場が不確実性の時代から、コンプライアンスが事業規模を決定する運用規律の時代へと移行していることを示す。

MiCAはガバナンス、透明性、リスク管理に関する明確な基準を定めており、企業は取引監視や金融犯罪対策の能力を証明する必要がある。

Revolutのデジタル資産取引を含むウェルス部門は、前年比で約300%成長し、全体で6億7400万ドルの収益を生み出している。

今回のライセンス取得は、コインベースやクラーケンといった海外仮想通貨取引所と欧州市場で本格的に競争するための体制を整えるものだ。

Crypto 2.0でサービス拡充へ

Revolutはライセンス取得を機に、Crypto 2.0と名付けた新サービスの展開を計画中だ。

この計画では、取り扱う仮想通貨の種類を280以上に拡大するほか、手数料無料のステーキングサービスや、スプレッドなしでのステーブルコインと米ドルとの交換機能の導入を予定している。

現在、同社はMiCAの要件に準拠するため、欧州経済領域の仮想通貨ユーザーを新会社Revolut Digital Assets Europe Ltdへ移行させている。ユーザーは経済状況に関する質問への回答と、新しい利用規約への同意が求められるが、アプリのインターフェースは維持される。

世界で6500万人以上の個人顧客を抱えるRevolutの今回の動きは、大手フィンテック企業がコンプライアンスを拡大戦略の中核に据えていることを明確に示している。欧州の仮想通貨市場において、規制遵守が持続可能な成長に不可欠であることが浮き彫りになった。

