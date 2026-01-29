Sサイエンス、100株以上で総額2000万のビットコイン優待新設

Key Notes

Sサイエンスが総額2000万円相当のビットコインを贈呈する株主優待を新設.

2026年3月末時点で100株以上保有する株主を対象に抽選で1350名が当選.

三崎優太氏の企業との提携など仮想通貨事業への注力を背景に株主還元を強化.

東証スタンダード上場のSサイエンスは27日、ビットコイン（BTC）を活用した新たな株主優待制度を導入することを明かした。

非鉄金属メーカーとしてニッケル製品などを手がける同社だが、近年はWeb3やDX領域への事業拡大を進めており、今回の施策はその戦略を象徴する取り組みといえる。

株主への還元と同時に、話題性の高いビットコインを活用することで、個人投資家の関心を高める狙いがある。

ビットコイン株主優待の全容と企業戦略

同社の公表内容によると、2026年3月31日時点で株主名簿に記載され、100株以上を保有する株主が対象となる。

抽選で合計1350名に対し、総額2000万円相当のビットコインが贈られる予定だ。内訳は、50名に10万円相当、100名に3万円相当、1200名に1万円相当となっている。

抽選期間は2026年4月10日から20日までで、当選者には4月下旬に通知、5月下旬に配布される見込みだ。公表時点の株価は1株134円前後で、最低投資額は約1万3400円となる。

同社は「青汁王子」として知られる実業家・三崎優太氏が代表を務める、みさきみらいホールディングスと業務提携しており、今回の優待新設も暗号資産（仮想通貨）関連事業への注力を示す動きといえる。

無配当かつ赤字基調という課題を抱える中、ビットコイン優待は企業イメージ刷新を狙う一手としても注目される。

