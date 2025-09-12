米飲料会社、BONKに500万ドル投資｜ミームコイン市場に参入

飲料会社のSafety Shotは11日、デジタル資産戦略を管理する新子会社BONK Holdings LLCを設立することを明らかにした。

同社は公式発表によると、プライムブローカー企業FalconXとの提携を通じ、新たに500万ドル相当のBONKを追加購入した。

これにより、ミームコインおすすめ銘柄ボンク（BONK）の総保有量は2289億828万4661トークンに達した。

平均取得単価は0.00002184ドルで、これはBONKの総流通供給量の2.5%以上を保有することを意味する。

保有するBONKトークンの価値は約5500万ドルに上り、他の戦略的保有資産と合わせ、財務資産の総額は6300万ドルを超える規模となっている。

Safety Shotがミームコイン おすすめボンクに本格参入

Safety Shotが、ミームコインおすすめBONKのコアメンバーを戦略顧問に迎えた。

これは、BONKエコシステムへの本格参入を示している。

従来の企業が仮想通貨を直接保有せず市場に参入するのと同様の戦略だ。

同社はローンチパッドBONK.funの収益分配権10%を取得し、新たな収益源を確保した。

BONKの約1.7億ドル相当に及ぶ総供給量の4〜5%を取得する計画も明らかにした。

顧問に就任したルーディ氏は、BONKの財務資産を活用し、将来的な収益源を創造すると述べた。

Safety Shotは単なるトークン保有に留まらず、ソラナ（SOL）のDeFiエコシステムに今後、積極的に関与する。

ローンチパッドからの収益をBONKトークンの追加購入に充て、自己循環型のサイクルを構築する計画だ。

しかし、この発表後、株価は51%急落した。

投資家は財務戦略の転換に伴うリスクを懸念している。

ミームコイン関連ニュース

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。