SBIホールディングス、サークルのARCトークンプレセール参加

Key Notes

SBIホールディングスがサークルのARCトークンプレセールに参加した.

ARCはステーブルコイン向けブロックチェーン「Arc」のネイティブトークン.

SBIとサークルの戦略的パートナーシップがさらに強化される見通しだ.

SBIホールディングスは12日、連結子会社を通じて米サークルが発行するARCトークンのプレセールに参加したと明らかにした。

ステーブルコイン基盤の独自トークン

ARCトークンは、サークルの子会社が開発を進めるレイヤー1ブロックチェーンArcのネイティブトークンだ。

このブロックチェーンは、ステーブルコインを活用した金融サービス向けに特化して設計されている。

サークルの技術ホワイトペーパーによると、ARCはネットワークのガバナンスやセキュリティ、運用を支える重要な役割を担う。

今回のプレセールでは、主要な投資家グループから総額2億2200万ドルの資金調達が見込まれている。

SBIホールディングスは、このプレセールへの参加を通じて、暗号資産（仮想通貨）を活用したオンチェーンへの移行をさらに推進する構えだ。

サークル社との戦略的提携を強化

SBIホールディングスとサークルは、これまでにも長期的な協力関係を深めてきた。

2023年11月には、日本国内でのUSDC流通やWeb3サービスの展開に向けた基本合意書を締結している。

さらに2025年3月には合弁会社を設立し、SBI VCトレードが国内初となる電子決済手段等代行業者としてUSDCの取引サービスを開始した。

また、サークルがニューヨーク証券取引所に上場したことに伴い、SBIグループは5000万ドル相当のサークル株式を取得した。

サークルはArcを通じて、ステーブルコインを中心とした広範なブロックチェーンエコシステムの構築を目指す。SBIホールディングスの継続的な参加は、両社の強固な連携を裏付けるものとなっている。

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