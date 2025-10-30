ソラナ・カンパニー、SOL保有230万枚超｜総資産5.25億ドルに

Key Notes

ナスダック上場のソラナ・カンパニーがSOLの保有量を230万枚以上に拡大した.

同社の資産総額は現金準備金と合わせ5億2500万ドルを超えた.

背景にはソラナの高いステーキング利回りと、機関投資家の関心の高まりがある.

ナスダックに上場するソラナ（SOL）財務企業、ソラナ・カンパニーは29日、同社が保有するSOLの枚数が230万枚を超えたと明かした。

同社はさらに、現金およびステーブルコインで1500万ドルの準備金を確保しており、資産運用や流動性確保に万全を期しているという。

This month, our average gross staking return was 7.03% APY and we now hold over 2.3 million SOL. Outperforming the top 10 validators while increasing our SOL per share. Here’s how 👇 pic.twitter.com/on1E3LXUHg — Solana Company $HSDT (@Solana_Company) October 29, 2025

ソラナ（SOL）への戦略的転換と資産拡大

ソラナ・カンパニーは、旧Helius Medical Technologiesから社名を変更し、ソラナの長期保有に特化したデジタル資産財務企業へと戦略的転換を完了した。

同社は10月23日の発表以降、さらに10万SOLを追加で取得。これにより、現在の市場価格で約2000万ドル相当の仮想通貨保有量を増やしたことになる。

現在の総保有量は230万SOLを超え、準備金と合わせると同社の財務資産の総額は5億2500万ドル以上に達する。

この戦略的な資産形成は、2025年9月18日に完了した5億ドルの私募増資の後に開始されたもので、現在の資産価値は当時の調達額をすでに上回っている。

ソラナ・カンパニーは、ソラナエコシステムを支援する長期的な機関投資家としての地位を確立しつつ、従来の医療技術部門の開発も継続するとしている。

同社は、機関投資家レベルのセキュリティとコンプライアンス基準を満たした、最高のSOL財務管理手段としての役割を強調している。

高い利回りと機関投資家の関心が背景に

同社の積極的なソラナ取得の背景には、年率7.03%という業界トップクラスのステーキング利回りがある。この数値は伝統的な金融商品を大幅に上回り、同社の内部指標によればバリデーターのベンチマークさえも超えている。

この財務拡大は、ソラナに対する機関投資家の関心の高まりと時期を同じくする。追跡されている18の機関が保有するソラナの戦略的資産は、現在40億ドルを超え、ソラナの流通供給量の約3.1%を占める。

ソラナ・カンパニーの取締役会オブザーバーであるパンテラ・キャピタルのCosmo Jiang氏は、「ソラナを効率的に蓄積することで株主価値を最大化することに注力している」と述べた。このアプローチは、ストラテジー社が採用したビットコイン戦略を明確にモデルとしている。

市場アナリストは、4日後に迫ったソラナ現物ETFの承認判断が、価格に大きな影響を与える要因だと指摘する。一部の予測では、承認されれば価格が600ドルまで上昇する可能性も示されている。

同社は包括的な財務戦略の一環として、ソラナのネイティブステーキングプロトコルを活用した収益生成の仕組みを導入しており、これが株主への安定したリターンにつながっている。

