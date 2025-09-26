韓国IT企業ネイバー、仮想通貨取引所Upbitの買収計画を発表

Key Notes

ネイバーフィナンシャルによるアップビット運営会社ドゥナムの買収計画が報道.

韓国の規制緩和と銀行のステーブルコイン参入に先手を打つ動き.

ネイバーの3,000万顧客基盤とアップビットの統合は、韓国デジタル金融市場の競争力学を激変させる可能性がある.

韓国のインターネット大手ネイバーは25日、国内最大の暗号資産（仮想通貨）取引所Upbit（アップビット）の運営会社を買収する計画だと報じられた。

聯合ニュースなどの報道によると、「韓国のグーグル」とも称されるネイバーのフィンテック部門であるネイバーフィナンシャルが、アップビットを運営するドゥナムの買収を計画している。

規制緩和が加速する韓国のデジタル化と仮想通貨市場再編

アップビットは、CoinMarketCapのデータで取引高と顧客基盤において韓国最大の仮想通貨取引所として知られており、この買収はネイバーの広範なデジタルエコシステムと仮想通貨サービスを統合する戦略的な動きと見られている。

ネイバーは、今回の統合を通じて金融サービスの提供範囲を大幅に拡大する狙いがある。ネイバーとドゥナムは本件に関するコメント要請にすぐには応じていない。

6月の大統領選挙で就任したイ・ジェミョン大統領は、ステーブルコインを合法化する法案を含む、仮想通貨関連の法整備を積極的に推進している。

6月には、韓国の大手銀行8行が2025年後半から2026年初頭にかけ、韓国ウォンに連動するステーブルコインを発行する計画を発表している。

ネイバーによるアップビット買収は、このような銀行セクターによるステーブルコイン市場への参入に対して、強力な対抗馬となる可能性を秘めている。

この統合は、韓国のフィンテックおよび仮想通貨セクターにおける重要な再編を意味する。

ネイバーの顧客基盤と統合戦略が市場競争を激化

業界レポートによると、ネイバーが持つ約3,000万人の顧客基盤がアップビットのプラットフォームと統合される可能性がある。

これは、韓国のデジタル金融市場における競争力学を大きく変える可能性を秘めている。

ある業界関係者は、この統合が「ネイバーがグローバルなフィンテック企業になるための足がかりとなる」と述べており、国内市場を超えた戦略的な野心を示唆している。

この動きは、仮想通貨投資の裾野を広げる動きとしても期待される。

買収後、ネイバーフィナンシャルは世界展開戦略の一環として、ウォン建てのステーブルコインプロジェクトや、その他のデジタル金融イニシアチブを立ち上げる計画だと伝えられている。

市場分析レポートによれば、2025年にはステーブルコイン市場が過去最高の3,000億ドル以上に達しており、ネイバーの戦略はこの市場の成長と一致する。

この統合は、韓国のフィンテック市場において、今後の競争構造に大きな影響を与えるだろう。

