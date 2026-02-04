ソラナ価格、2030年末までに2000ドル到達へ｜SC銀行予測

Key Notes

スタンダードチャータード銀行がソラナの2026年目標価格を下方修正するも、2030年には2000ドルへの到達を予測.

ソラナの利用用途がミームコインからステーブルコインによる少額決済へと構造的に変化していると分析.

AI主導のマイクロペイメントに適した低コストな手数料と高い処理能力が、長期的な評価上昇の要因とされる.

英大手スタンダードチャータード銀行は3日、暗号資産（仮想通貨）ソラナの価格予測に関する新たなレポートを公開した。

同行のデジタル資産調査責任者であるジェフ・ケンドリック氏は、2026年末の目標価格を下方修正。従来の310ドルから250ドルへと引き下げている。

一方で、2030年末までには2000ドルに達する可能性があるとの見解を示した。現在の価格水準から比較すると、これは約1900%の上昇を意味することになる。

ソラナ価格予測の背景

同行は、ソラナの役割が根本的に変化しつつあると分析している。

レポートによると、ソラナ上の取引はミームコイン中心からステーブルコインへと移行している。特に、ステーブルコインの少額決済の分野での利用拡大が期待されている。

ソラナ上のステーブルコインの回転率は、イーサリアム（ETH）と比較して2倍から3倍の速さだという。

これはネットワークが活発に利用されていることを示唆するデータだ。

また、取引手数料の安さも大きな強みとして挙げられた。ソラナのガス代は約0.0007ドルであり、他のチェーンよりも圧倒的に低コストだ。

この低コストと処理能力の高さは、AIを活用したマイクロペイメントに適している。従来の金融システムでは不可能な少額取引が可能になるためだ。

足元の価格推移と市場環境

しかし、足元の市場環境は厳しい状況が続いている。

ソラナの価格は過去1週間で約20%下落し、一時100ドルを割り込んでいる。

また、デリバティブ市場のデータも弱気なセンチメントを示している。

しかし、同行はネットワークの基礎的な指標は依然として強固であると指摘する。ケンドリック氏は、ソラナが投機的な対象から実用的なインフラへと進化していると強調した。

今後、AIサービスなどの基盤として重要な役割を果たすと見ている。

