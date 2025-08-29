Strive Funds、上場後に7億ドル超のビットコインを購入へ

Key Notes

米投資運用会社のStrive Fundsは28日、株式公開後に7億ドル以上のビットコイン（BTC）を購入する計画を明らかにした。

この機関投資家による暗号資産（仮想通貨）市場への参入は、ビットコイン情報サイトBitcoinTreasuries.NETが最初に報じた。

JUST IN: Strive Funds CEO Matt Cole @ColeMacro just said they will be buying over $700 million worth of #Bitcoin after going public 🔥 pic.twitter.com/t4zMEaNZBG — BitcoinTreasuries.NET (@BTCtreasuries) August 28, 2025

機関投資家の参入を象徴する大規模購入

同社のマット・コールCEOの声明によると、この大規模な取得は市場の流動性や参入戦略を慎重に考慮し、段階的に実行される。

Strive Fundsは今回の動きを、ビットコインが持つヘッジ資産および成長資産としての長期的な可能性への強い信頼の表れだと位置付けている。

この計画は、上場企業への私募を通じて確保した7億5000万ドルの資金によって支えられている。

報道によると、同社はデジタル資産戦略の一環として、破綻したマウントゴックスの債権を含む約7万5000BTCを割引価格で取得している最中だという。

変化する機関投資家の仮想通貨戦略

今回の発表は、かつて投機的資産と見なされていたビットコインが、伝統的な機関投資家の間で戦略的な保有資産として正常化しつつある流れを加速させるものだ。

この受容拡大の背景には、ビットコインETFの普及があり、従来の投資会社や年金基金にとって仮想通貨へのアクセスが格段に容易になったことがある。

市場分析では、この動きは機関投資家の仮想通貨戦略における構造的変化を示すと指摘されている。

各社は現在、ボラティリティリスクを軽減するため、レバレッジベータと非相関資産を組み合わせるなど、洗練されたリスク管理アプローチを導入し始めている。

コールCEOは、仮想通貨をマクロ経済のヘッジおよびアルファを生み出す資産として正常化するという目標を掲げている。

これは、ビットコインを従来のボラティリティの高い資産という位置付けから、機関投資家のポートフォリオ構築における重要な要素へと再定義しようとする意図的な試みである。

税効率の良い手法や破綻資産の取得を組み合わせるなど、機関投資家による仮想通貨へのアプローチはますます高度化している。

採用の新時代へ

Strive Fundsが採用する段階的な購入戦略は、市場への影響を十分に考慮していることを示している。

これは、機関投資家が一度に大量購入するのではなく、より緻密な市場参入アプローチを構築していることを示唆する。

コールCEOは自社が仮想通貨投資の主要プレーヤーになると述べており、ウォール街でもビットコインを正当な資産クラスとして受け入れる動きが広がっている。

業界アナリストは、この動向が機関投資家による採用の新時代の到来を告げると見ている。

洗練された金融商品が、従来のファンドや企業、年金基金が規制に準拠した形でデジタル資産へのエクスポージャーを得る道筋を作り出している。

