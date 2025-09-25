ユニスワップ、新規格を導入｜仮想通貨の流動性分断を解決へ

Key Notes

ユニスワップ・ラボがクロスチェーンの流動性分断を緩和する新コントラクト「The Compact v1」をリリース.

リソースロックという仕組みを用い、所有者不在のERC-6909規格で実装されている.

LI.FIやRhinestoneなどのDeFiプロジェクトが既に採用しており、業界の相互運用性向上に貢献する.

分散型取引所（DEX）開発大手のユニスワップ・ラボは23日、クロスチェーンにおける流動性の分断を緩和するための新コントラクトThe Compact v1をリリースした。

流動性分断に取り組む新基準 The Compact v1

The Compact v1は、所有者のいないERC-6909コントラクトで、リソースロックという仕組みを管理する。

これは、トークンを預け入れることで信頼性の高いコミットメント（約束）を生成し、異なるブロックチェーン間でアクションを実行するために利用できる。

このコントラクトには所有者アドレスが存在しないため、中央集権的な管理や障害点が排除されており、分散化の理念に沿った設計となっている。

このメカニズムは、分散型金融（DeFi）における大きな課題に対処するものだ。

ERC-6909標準を技術基盤とすることで、従来のトークン規格よりも効率的なリソース管理が可能になる。

The Compact v1は、マルチチェーン化が進むエコシステムにおいて、重要なインフラ開発と位置づけられる。

マルチチェーン時代の課題と業界の反応

この開発の背景には、ブロックチェーンネットワークの急速な拡大がある。

イーサリアム（ETH）やポリゴン（POL）、その他のレイヤー1およびレイヤー2ソリューションに流動性が分散し、深刻なクロスチェーンの分断が発生している。

これにより、利用者は複数のブリッジやインターフェースを使い分ける必要があり、非効率性が指摘されていた。

The Compact v1は、こうした市場の課題に応える形で登場した。

クロスチェーン流動性インフラを提供するLI.FIや、スマートアカウントプロトコルのRhinestoneといったプロジェクトが既にこのシステムを統合しており、その価値が市場に認識され始めている。

リソースロックは再利用が可能なため、資本効率を高める効果も期待される。

この動きは、ユニスワップ・ラボが中核事業であるDEXの機能を超え、DeFiの基盤インフラへと事業領域を拡大していることを示している。

The Compact v1は、クロスチェーン取引の信頼性を向上させる安全なブリッジングメカニズムなど、新たなユースケースを生み出す可能性がある。

