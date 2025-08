Visaのステーブルコイン決済、ステラ・アバランチに拡大へ

決済大手Visaは7月31日、ステーブルコイン決済プラットフォームを拡大し、ペイパルUSD(PYUSD)、グローバル・ドル(USDG)、EURCを新たに追加した。

また、対応するブロックチェーンにステラとアバランチが加わり、国境を越えた決済の効率化とオンチェーン取引の強化を図る。

Visa has officially added Avalanche as a supported blockchain for stablecoin settlement.

This is a huge milestone for Avalanche’s role in connecting onchain capital with real-world payments. 🧵👇 pic.twitter.com/DRPSoQDoqQ

— Avalanche🔺 (@avax) July 31, 2025