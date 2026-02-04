ブテリン氏、イーサリアムの中央集権依存見直し分散化最優先へ

Key Notes

ヴィタリック氏は2026年をイーサリアムの「自己主権」を取り戻す年と宣言した.

L2の分散化遅延とL1の急速なスケーリングにより、ロールアップ中心の戦略を見直す.

zkEVMなどの新技術により、一般ユーザーによるフルノード検証の実現を目指す .

イーサリアムの共同創設者ヴィタリック・ブテリン氏は1月30日、2026年をネットワークの「自己主権」と「トラストレス（非信頼）」性を取り戻す重要な年と位置づけ、戦略的な方針転換を示した。

ブテリン氏は過去10年間、イーサリアムが主流普及を優先するあまり、分散化を犠牲にして「後退した」と認め、中央集権的インフラへの依存から脱却する必要性を強調した。

イーサリアム財団もこの方針を確認しており、今後は分散化と自己主権の強化に向けた取り組みが本格化する。

ロールアップ中心からの脱却とL1の進化

ブテリン氏は、従来の「ロールアップ中心ロードマップ」はもはや適用できないと指摘した。

理由は、レイヤー2（L2）ソリューションの分散化「ステージ2」の進捗が遅れており、多くのL2実装が依然として中央集権的なシーケンサーやデータ可用性レイヤーに依存しているためだ。

一方で、レイヤー1（L1）のスケーリング技術は急速に進展している。

2026年には手数料の低下やガスリミットの大幅引き上げが見込まれ、L1自体でより多くのトランザクション処理が可能になる見通しだ。

ブテリン氏は、L2を信頼性や統合度に応じてユーザーが選択できる「スペクトル」として捉えるべきだと述べた。このアプローチはWeb3の発展にも関連する。

技術ロードマップには、ゼロ知識イーサリアム仮想マシン（zkEVM）の実装や、ローカルノード運用を簡素化する技術も含まれている。

中央集権的な依存からの脱却

今回の方針転換の背景には、InfuraやAlchemyなど中央集権的インフラへの依存度の高さがある。

ブテリン氏は、ユーザーが「自らチェーンを検証せず、第三者のデータ提供者を信頼する状況」を強いられていることを問題視し、これはイーサリアムの基本理念と矛盾すると説明した。

具体例としてHeliosなどの技術により、一般ユーザーが再びフルノード検証できる環境を目指す。これにより、特定企業によるデータ支配や検閲への耐性が強化される。

価格は最高値から約40％下落しているが、TVL（預かり資産総額）は720億ドルを超え、機関投資家の採用も継続している。

ブテリン氏は、この変革には時間がかかるものの、イーサリアムをより偉大なエコシステムへ進化させる決意を示し、ビットコイン（BTC）とは異なるアプローチで真の分散化を目指す姿勢を鮮明にした。

