암호화폐 시장 패닉에 대규모 토큰 언락 임박… 알트코인 랠리 주춤?

핵심 내용

이번 주에는 약 3억 1,200만 달러 규모의 토큰 언락이 예정되어 있으며, 알트코인 가격에 하락 압력이 가해질 것으로 보인다.

알트코인 시즌 지수는 25까지 하락하며 투자 심리가 약화됐다.

애널리스트들은 비트코인 점유율이 58% 아래로 떨어질 경우, 알트코인 시장의 반등세가 다시 시작될 수 있다고 분석했다.

암호화폐 트레이더들이 공포감에 빠지고 있다. 전체 암호화폐 시가총액이 11월 3일 기준 3.7% 하락하며 3조 5,900억 달러(약 5,165조 원)로 떨어졌다. 이 같은 큰 폭의 하락은 11월 3일부터 10일 사이 약 3억 1,200만 달러(약 4,480억 원) 규모의 토큰 언락이 예정되어 있기 때문이라고 데이터 제공업체 토크노미스트(Tokenomist)가 전했다.

이번 토큰 언락으로 수십 종의 알트코인에서 신규 물량이 시장에 풀릴 예정이다. 이 중 상당수는 아직 뚜렷한 수요를 확보하지 못한 상태다. 한편, 500만 달러(약 71억 원) 이상의 대형 언락은 에테나(ENA), 밈코인(MEME), 무브먼트(MOVE) 등이 있다.

이와 동시에 솔라나(SOL), 오피셜 트럼프(TRUMP), 월드코인(WLD), 도지코인(DOGE), 아발란체(AVAX), 아스터(ASTER) 코인 등에서는 하루에 100만 달러(약 14억 원)가 넘는 물량이 지속적으로 풀릴 것으로 예상된다.

According to Tokenomist, major one-time token unlocks (over $5 million) in the next seven days include ENA, MEME, MOVE, BB, RED, SXT, and MAVIA. Meanwhile, large linear unlocks (over $1 million per day) are expected for SOL, TRUMP, WLD, DOGE, AVAX, ASTER, TAO, IP, and ETHFI. The… pic.twitter.com/LewJSloxt8 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 3, 2025

과거 사례를 보면, 대규모 토큰 언락 이벤트는 암호화폐 시장에 공급 과잉을 초래하며 토큰 가격에 하락 압력을 가하는 경향이 있다. 이러한 현상은 현재처럼 투자 심리가 위축된 상황에서는 더욱 위험할 수 있다. 알트코인 시즌 지수가 25까지 하락하며 수개월 만에 최저치를 기록했기 때문이다.

알트코인 부진, 극단적 수준에 도달

온체인 분석업체 글래스노드(Glassnode)의 최근 보고서에 따르면, 알트코인은 비트코인(BTC)에 비해 현저히 부진한 성과를 보이고 있다. 현재 수익 구간에 있는 알트코인의 비율은 2022년의 약세장과 미중 관세 전쟁 당시와 유사한 수준이다.

This chart shows the extreme altcoin underperformance relative to BTC. Altcoin supply in profit is at levels we've only seen during the tariff war and the 2022 bear market. If you're a passive altcoin investor, it's extremely likely you've underperformed BTC pic.twitter.com/rNehI9MoEp — AntiFragile (@0x_anti) November 2, 2025

고래 투자자들도 역시 손실을 실현하고 있는 것으로 나타났다. 이들의 지출 산출 이익 비율(SOPR: Spent Output Profit Ratio)은 2024년 12월 이후 1 이하 수준을 유지하고 있다.

이는 1년 가까이 손실 상태에서도 매도가 이어지고 있다는 것을 의미하며, 변동성이 큰 알트코인 시장에서도 이례적인 흐름으로 평가된다.

그럼에도 불구하고 일부 애널리스트들은 반등 가능성을 점치고 있다. 암호화폐 애널리스트 캐스애비(Cas Abbe)는 비트코인 점유율 차트가 헤드앤숄더(Head and Shoulder) 패턴을 형성하고 있다고 지적했다. 이는 2020년 말, 알트코인 상승률이 비트코인 상승률을 앞서기 시작하기 직전의 흐름과 유사하다.

Bitcoin dominance head and shoulder pattern 👀 The fractal is very similar to Q4 2020, right before alts started to outperform $BTC. The key level to look at is 58% zone, and a breakdown below it will trigger another Altcoin rally. pic.twitter.com/lc5qYNIua6 — Cas Abbé (@cas_abbe) November 3, 2025

현재 비트코인 점유율은 60% 수준으로, 지난 한 달 동안 2% 이상 상승했다. 캐스애비는 점유율이 58%선 아래로 하락할 경우, 또 한 번의 알트코인 랠리가 일어날 수 있다고 분석했다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.