아스터 DEX, 2026년 상반기 로드맵 공개…ASTER 가격 향방은?

BNB 체인 기반 탈중앙화거래소(DEX) ‘아스터(Aster)’가 최근 2026년 상반기 로드맵을 공개하며 시장의 관심을 끌고 있다. 아스터는 내년에 인프라 고도화, 토큰 활용성 강화, 생태계 확장에 중점을 둘 예정이라고 밝혔다. 이를 통해 장기적 성장 기반을 확고히 다지겠다는 목표도 제시했다. 업계에서는 이번 로드맵이 아스터가 단순 거래소를 넘어 플랫폼 경쟁력을 높이기 위한 전환점이 될 수 있다는 평가도 나온다.

아스터, 2026년 상반기 로드맵 공개

아스터는 지난해 아스테러스(Astherus)와 아폴로엑스(ApolloX)의 통합을 비롯해 주요 이정표를 달성했다. 이 밖에도 멀티자산 마진거래 출시, 토큰 생성 이벤트(TGE), 주요 중앙화거래소(CEX) 상장, 모바일 앱 론칭 그리고 헷지 모드(Hedge Mode), 트레이드 앤 언(Trade & Earn), 바이백 프로그램 등 다양한 기능을 선보이며 생태계를 확장했다. 이 같은 일련의 기능 통합은 사용자 접근성을 높이고 아스터 생태계의 활용 폭을 넓히는 기반이 됐다는 점에서 의미가 크다.

아스터가 공개한 2026년 로드맵은 토큰 활용성 강화, 인프라 고도화, 생태계 확장이라는 세 가지 핵심 축을 중심으로 구성돼 있다. 로드맵 실행은 2025년 12월 초 시작되며, 개인 고레버리지 거래를 위한 쉴드 모드(Shield Mode) 도입과 TWAP 전략 주문 기능 출시가 첫 단계로 진행될 예정이다. 아스터는 기능 출시를 단계적으로 배치해 사용자 경험을 안정적으로 확장하는 전략을 유지하고 있다.

오는 12월 중순에는 주식 퍼페추얼 시장을 확장하는 RWA 업그레이드가 진행될 예정이다. 이어 12월 말에는 아스터 체인(Aster Chain) 테스트넷이 커뮤니티에 공개돼 테스트가 시작된다. 테스트넷 참여는 커뮤니티 구성원이 프로젝트 발전 과정에 직접 기여할 수 있는 중요한 접점으로 기대된다. 아스터는 최근 인간 트레이더와 인기 AI 모델이 경쟁하는 트레이딩 대회도 새롭게 개최하며 관심을 모았다.

2026년 1분기에는 레이어1 아스터 체인 메인넷 출시, 개발자용 Aster 코드 공개, 법정화폐 온·오프램 통합 등이 추진된다. 이어 2026년 2분기에는 ASTER 토큰 스테이킹, 온체인 거버넌스 그리고 유저가 상위 트레이더의 움직임을 추적할 수 있는 스마트머니 분석 도구가 도입될 예정이다. 이러한 기능을 바탕으로 아스터는 단순 거래 기능을 넘어 보다 정교한 투자 환경을 제공하는 종합 플랫폼으로 진화하고 있다.

아스터는 단순 거래 플랫폼을 넘어, 커뮤니티와 함께 성장하며 지속적으로 확장하는 네트워크 구축을 목표로 하고 있다. 새로운 로드맵 발표와 기능 업그레이드 예고는 시장 전반의 기대감을 높이며 ASTER 토큰 가격 흐름에도 직접적 영향을 미쳤다.

ASTER 가격, 전망 어떻게 될까

지난 두 달 동안 ASTER 토큰 가격은 1달러 부근에서 등락을 거듭하며 박스권 움직임을 이어왔다. 그러나 시장 분석가들은 기초 매물대 형성이 완료된 만큼, 알트코인이 곧 횡보 구간을 돌파할 가능성이 높아졌다고 보고 있다.

크립토 분석가 VERTIX는 아스터가 대규모 상승 돌파의 초기 신호를 보이고 있다며, 일간 차트에서 “드디어 침묵을 깬” 더 높은 저점 형성과 상승 모멘텀 회복이 관찰된다고 설명했다.

그는 현재 ASTER의 가격이 1.59달러 구간까지 비교적 곧바로 진입할 수 있는 구조를 갖췄다. 해당 지점이 다음 주요 저항선이 될 것이라고 전망했다.

$ASTER IS GEARING UP FOR A BIG MOVE Daily structure finally broke its silence – clean higher low, fresh momentum, and a straight path toward 1.59 If bulls flip that level, the chart opens up completely Next magnet sits at 2.27, with 2.43 as the full extension pic.twitter.com/D37MLNQ29C — VERTIX (@0xVertix) December 4, 2025

VERTIX는 만약 매수세가 1.59달러를 회복해 지지선으로 확고히 유지할 경우, ASTER 가격이 더 넓은 상승 구간으로 진입할 수 있다고 전망했다. 그는 다음 목표가 2.27달러, 이어 추가 돌파 시 2.43달러 수준이 될 것이라고 덧붙였다. 전문가들은 향후 로드맵 이행 속도와 시장 상황이 ASTER 가격 흐름의 변수가 될 것으로 보고 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.