오디에라(BEAT) 거래량 급증 뒤 주목받는 MAXI 프리세일…토큰 유틸리티와 진입 구간 점검

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암호화폐 시장은 설득력 있는 내러티브와 실제 사용자 유입의 가시적 신호를 갖춘 프로젝트를 계속해서 주목하고 있다. 오디에라(Audiera)의 BEAT 코인이 오늘의 대표 사례로 떠올랐다. BEAT는 인간과 자율 AI 에이전트가 블록체인 위에서 음악 창작과 리듬 기반 경쟁에 동등하게 참여하는 플랫폼을 구동한다. 지난 24시간 동안 BEAT 가격은 57% 폭등해 최고 2.71달러를 기록한 뒤 2.30달러 지지선 부근으로 되돌림됐다.

이번 상승은 BEAT의 거래량이 8,700만 달러를 돌파하는 가운데 나타났으며, 현재 시가총액은 약 6억 8,500만 달러 수준에서 형성되고 있다. 이처럼 빠른 가격 상승은 엔터테인먼트 중심의 웹3 내러티브가 시장의 주목을 받을 때 자본이 어디로 흘러가는지를 잘 보여준다.

이 같은 활발한 움직임은 강력한 밈 흡인력과 즉각적인 수익 창출 메커니즘, 그리고 토큰 보유자를 위한 추가 유틸리티를 갖춘 프리세일 단계 프로젝트에도 시선을 집중시키고 있다. 맥시 도지(Maxi Doge, MAXI)는 디젠 트레이딩 문화와 내장된 스테이킹 보상에 초점을 맞춰 이 조건을 충족하는 프로젝트다. 체계적으로 설계된 구조 덕분에 프리세일이 진행 중인 지금 참여를 고려하는 투자자들에게 명확한 진입 경로를 제공한다.

오디에라(BEAT), 커뮤니티 참여 확대 신호 속 급등

BEAT의 이번 가격 급등은 단순한 하루짜리 모멘텀 이상을 반영한다. 온체인 지표를 보면 지난 30일간 신규 지갑 주소가 꾸준히 유입되는 패턴이 확인된다. 이 같은 지속적인 유입은 단기 매매 후 이탈하는 것이 아니라 참여자들이 프로젝트에 남아 활동을 이어가는 실질적인 관심을 나타낸다.

오디에라의 성장세는 글로벌 이벤트가 신규 유저를 끌어들이고 이들이 장기 참여자로 전환되는 패턴과도 유사하다. 이는 일시적인 급등이 아닌 지속적인 관심을 뒷받침하는 기반을 형성한다.

거래 데이터도 이를 뒷받침한다. BEAT의 일일 거래량은 8,500만 달러를 넘어섰으며, 가격은 오늘 장중 2.71달러까지 올랐다. 오디에라 팀은 X(구 트위터)에 새 업데이트를 게시하며 온체인 활동 확대와 수요 증가가 BEAT 상승에 기여했다고 밝혔다.

🚀 New holders keep flooding into the $BEAT ecosystem! Over the last 30 days, onchain data shows a steady wave of fresh addresses joining — real discovery, real participation, real expansion. In a World Cup season full of new fans finding their team, $BEAT is doing the same:… https://t.co/yVKfwdrikC pic.twitter.com/b9YNuhWJiM — Audiera🟣🎵 (@Audiera_web3) June 24, 2026

이러한 요소들을 종합하면, 이번 랠리는 단발성 촉매가 아닌 누적된 참여 확대에 의해 주도되고 있음을 시사한다.

웹3 엔터테인먼트 카테고리 토큰은 변동성이 높은 것이 특징이지만, 현재 신호들은 밈 기반 콘셉트에 끌리는 투자자들 사이에서 지속적인 관심이 이어지고 있음을 보여준다. 이 때문에 문화적 테마와 실용적 유틸리티를 결합한 프리세일 프로젝트가 거래소 상장 전 선점을 노리는 트레이더들의 타깃이 되고 있으며, 맥시 도지는 동종 프로젝트 중에서도 두각을 나타내고 있다.

맥시 도지 프리세일, 디젠 트레이딩 테마로 차별화

맥시 도지(MAXI)는 변동성 높은 시장에서 과감한 포지션으로 최대 수익을 추구하는 트레이더들의 광적인 정신을 담아낸 프로젝트다. 이러한 접근법을 정체성의 핵심으로 삼아, 출시 후 최고 ROI 달성자를 보상하는 커뮤니티 콘테스트와 선물 거래 플랫폼과의 파트너십 계획을 갖추고 있다.

출시 이후 인지도 제고와 모멘텀 구축을 지원하는 전용 맥시 펀드(Maxi Fund)도 운영될 예정이다. 이러한 요소들은 MAXI 토큰이 단순한 밈코인을 넘어 문화적 정체성을 유지하면서도 실질적인 가치를 갖추도록 한다.

When those green candles come in. $$$ is all I see. Nothing, then all at once fam. pic.twitter.com/AzdMpUvXZu — MaxiDoge (@MaxiDoge_) June 20, 2026

MAXI의 현재 프리세일 가격은 토큰당 0.0002825달러이며, 프리세일 캠페인을 통해 이미 481만 달러 이상이 모집됐다. MAXI 가격은 여러 판매 단계에 걸쳐 단계적으로 인상되며, 다음 가격 인상은 내일 예정돼 있다. 구매 즉시 토큰을 스테이킹해 연 65% APY 수익을 얻을 수 있으며 이 메커니즘은 장기 보유를 유도해 토큰 가격 안정성을 지지하는 역할도 한다.

맥시 도지는는 BEAT 급등 기회를 놓쳤거나, 상승 흐름에 올라탄 뒤 차익 실현에 나선 시장 참여자들이 자연스럽게 눈을 돌릴 수 있는 다음 선택지로 주목받고 있다.

맥시 도지 프리세일 참여 방법

참여를 원하는 투자자는 맥시 도지 공식 프리세일 웹사이트에 접속해 호환 지갑을 연결하면 구매 절차를 시작할 수 있다. ETH, BNB, USDT, USDC 등 주요 암호화폐를 결제 수단으로 지원해 보유 자산에 따라 유연하게 선택할 수 있다. 현재 프리세일 할인가인 0.0002825달러에 MAXI 토큰을 구매하면 즉시 스테이킹을 시작해 연 65% APY 보상을 받을 수 있다.

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