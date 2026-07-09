지정학적 위기 뚫은 이더리움·비트코인…’유동성 통합’ 리퀴드체인(LIQUID) 사전판매 100만 달러 육박

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지정학적 긴장은 암호화폐 시장에서 어떤 자산이 탄탄한 펀더멘털을 갖췄고, 어떤 자산이 단기 투자 심리에 의존하는지 극명하게 보여준다. 최근 미국과 이란 간의 공습 주고받기와 도널드 트럼프 대통령의 휴전 합의 파기 선언은 위험 자산 시장에 즉각적인 파장을 일으키며 유가를 끌어올렸다. 이러한 악재 속에서도 이더리움(ETH)은 1,700달러 지지선을 견고히 지켜냈으며, 하루 동안 1.7% 상승해 현재 1,750달러 부근에서 거래되고 있다. 비트코인(BTC) 역시 일일 1.8% 상승 흐름을 보이며 63,000달러 선을 유지하고 있다.

이와 동시에 리퀴드체인(LiquidChain, LIQUID) 사전판매는 꾸준한 자금 유입세를 보이며 89만 1,000달러를 돌파, 100만 달러 이정표를 눈앞에 두고 있다. 비트코인, 이더리움, 솔라나 간의 검증 가능한 공유 유동성 구축에 집중하는 리퀴드체인의 행보는 웹3 업계의 고질적인 유동성 파편화 문제를 해결할 장기적 대안으로 평가받으며 스마트 머니의 이목을 끌고 있다.

주요 자산의 가격 안정성과 LIQUID 사전판매의 견조한 흥행에서 드러나는 이러한 선택적 강세는, 전쟁 관련 뉴스가 시장을 지배하는 와중에도 자본은 결국 실질적인 기술적 진보와 확실한 모멘텀을 가진 프로젝트로 향한다는 점을 시사한다.

트럼프 이란 휴전 종료 선언, 암호화폐 시장의 반응은?

지난 이틀간 미국과 이란이 공습을 주고받으며 적대 행위가 다시 고조되었다. 트럼프 대통령이 양국 간의 휴전 합의가 더 이상 유효하지 않다고 선언함에 따라 국제 유가가 급등했고, 광범위한 위험 자산 시장은 단기적인 압박을 받았다. 그럼에도 불구하고 이더리움은 이러한 변동성 속에서도 1,700달러 지지선 위에서 버텨냈으며, 현재 1,750달러 부근에 안착해 지난 7일간 8.5%의 상승률을 유지하고 있다.

한편 비트코인은 61,000달러 선을 상회하며 소폭의 일일 상승세와 함께 62,900달러 안팎에서 거래 중이다. 특히 이더리움 현물 ETF는 어제 하루 동안 7,048만 달러의 순유입을 기록하며 5일 연속 자금 유입세를 이어갔다. 이러한 기관 자금의 지속적인 유입은 대외적 악재가 단기 가격 압박을 가하는 상황에서도 매수세를 지탱하는 든든한 버팀목이 되고 있다.

비트코인의 기술적 지표 역시 완만한 상승세를 가리키고 있다. 최근의 횡보 흐름 속에서도 상승 다이버전스가 유지되고 있어, 61,000달러 매물대가 지지선 역할을 해주는 한 추가 상승 시험 가능성은 충분히 열려 있는 상태다.

#Bitcoin didn't lose its bullish divergence. The indication is that it's looking likely that we're going to be continuing the upwards trend, even though the markets have witnessed a small correction. The bullish divergence is still applicable even though there's the potential… pic.twitter.com/1zZAvbMgGY — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 8, 2026

이처럼 견조한 가격 방어력과 꾸준한 기관의 관심은 단기적인 시장 흔들림을 넘어 장기적 가치를 바라보는 스마트 머니 투자자들에게 리퀴드체인과 같은 크로스체인 유틸리티 프로젝트가 매력적인 투자처로 부각되는 배경이 되고 있다.

리퀴드체인, 레이어 3 통합 기술로 100만 달러 돌파 임박

리퀴드체인(LIQUID)은 비트코인, 이더리움, 솔라나의 유동성과 실행력을 단일 프레임워크 내에서 연결하는 레이어 3 네트워크를 구축하고 있다. 세 체인의 자산은 베이스 레이어에서 검증 가능한 공유 풀로 구현되므로, 번거로운 래핑(wrapping) 과정 없이도 더 깊은 유동성과 촘촘한 가격 책정이 가능해진다.

고성능 가상 머신(VM)이 복잡한 연산을 실시간으로 지원하며, 크로스체인 증명 및 메시징 시스템은 비트코인 UTXO, 이더리움 상태, 솔라나 계정을 검증하여 원자성 정산을 실현한다. 즉, 개발자는 단 한 번의 애플리케이션 배포만으로 안전한 메시징을 통해 여러 체인의 사용자에게 동시에 도달할 수 있다.

현재 리퀴드체인 사전판매는 83단계가 진행 중이며, 토큰 가격은 0.01478달러다. 이미 89만 1,000달러 이상의 자금을 조달하여 이번 분기 내 100만 달러 달성이 확실시되고 있다. 지금 단계에서 토큰을 구매하고 스테이킹에 참여하는 투자자는 연이율(APY) 1,258%에 달하는 강력한 스테이킹 보상 혜택을 누릴 수 있다.

대외적 불확실성이 가중되는 시기에도 이처럼 꾸준히 몰리는 자금은 주요 블록체인 간의 파편화 문제를 해결하려는 리퀴드체인의 실질적인 기술 솔루션에 투자자들이 강한 신뢰를 보내고 있음을 보여준다.

리퀴드체인 사전판매 참여 및 LIQUID 토큰 구매 방법

LIQUID 토큰 투자를 원하는 투자자는 리퀴드체인 공식 홈페이지에 접속하여 프로젝트 상세 정보를 확인하고 구매를 진행할 수 있다. LIQUID 토큰 구매에는 ETH, SOL, BTC, BNB, USDT, USDC 등 다양한 암호화폐를 사용할 수 있다. 현재 LIQUID 토큰 가격은 0.01478달러로 책정되어 있으며, 사전판매 기간 동안 스테이킹 참여 시 1,258%의 높은 APY 혜택이 제공되고 있다.

프로젝트 로드맵 및 주요 마일스톤 달성 소식은 리퀴드체인 공식 X 및 텔레그램 그룹을 통해 실시간으로 확인할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.