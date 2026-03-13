모금액 3,200만 달러 돌파 눈앞에 둔 비트코인 하이퍼(HYPER)… 잠자는 비트코인 깨울 레이어2 솔루션의 등장

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요즘 암호화폐 시장에서 가장 뜨거운 시선을 받는 프로젝트는 단연 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)다. 현재 무려 3,194만 달러라는 거금을 끌어모으며 다음 이정표인 3,200만 달러 마일스톤 달성을 코앞에 두고 있다. 현재 0.0136769달러라는 쏠쏠한 할인가에 진입할 수 있는 데다 구매 즉시 37%의 연이율(APY) 이자를 고정적으로 챙길 수 있어 매수세가 가파르다.

올해 1분기 말 메인넷과 토큰 출시를 앞두고 있으며 향후 주요 CEX(중앙화 거래소)와 DEX(탈중앙화 거래소)에 상장되면 억눌렸던 상승 에너지가 폭발할 것으로 기대된다.

비트코인 이토록 주목받는 이유는 비트코인의 고질적인 두 가지 약점, 즉 느린 속도와 비싼 수수료를 한 번에 잡을 역대급 레이어2 네트워크이기 때문이다. 개발팀은 압도적인 퍼포먼스의 솔라나 가상 머신(SVM)을 비트코인 생태계로 끌어와 거의 즉각적인 트랜잭션 속도를 빚어냈다. 동시에 영지식 증명을 활용해 메인 체인에 상태 커밋을 일관되게 남겨 비트코인 본연의 완결성과 촘촘한 보안은 철저히 유지한다.

사용자는 신뢰 최소화 브릿지를 통해 자신의 BTC를 L2로 넘겨 랩트 비트코인(WBTC)을 새로 발급받고, 이를 디파이 프로토콜이나 게임, 스테이킹 서비스 등에서 마음껏 굴릴 수 있다. 메인 체인으로 자금을 돌려놓을 때도 보안 모델은 완벽히 똑같이 작동한다. 그저 비트코인을 모으기만 하던 투자자들에게 진정한 유틸리티의 놀이터가 열린 셈이다.

이란발 유가 폭등 뚫은 비트코인, 월스트리트 ETF가 7만 1천 달러 견인

이런 혁신적인 레이어 2 프로젝트에 엄청난 자금이 몰리는 배경에는 최근 거시경제 압박에도 불구하고 랠리를 펼치는 비트코인의 기세가 자리 잡고 있다. 이란에서의 전쟁으로 인해 유가가 무섭게 치솟고 전통 금융 시장이 극단적인 잡음으로 뒤덮여 있음에도 불구하고, 비트코인은 오늘로 무려 5일 연속 양봉을 뽑아냈다. 7만 2,000달러 선을 뚫고 올라서며 주요 저항 구간을 든든한 지지선으로 뒤바꿀 기회를 잡았다. 24시간 만에 약 3% 상승했고, 월요일 아침 기준으로 따지면 8.7%나 뛰어오른 의미 있는 강세다.

차트를 유심히 보는 트레이더들이라면 이 상승이 우연이 아님을 안다. 이는 다주간 이어지는 상승 추세에 따른 강력한 기술적 지지와 더불어, 월스트리트의 비트코인 현물 ETF가 뿜어내는 지속적인 매수 압력의 결과물이다. 이번 달 들어 현물 ETF에 몰려든 순유입액만 총 11억 6,000만 달러에 달하며, 이번 주에만 무려 5억 8,699만 달러가 쓸어 담겼다.

지난주 시장이 버텨낸 지지선이 여전히 건재한 가운데, X에서 17만 2,800명의 팔로워를 거느린 분석가 크립토 보스(Crypto Boss)는 이미 8만 달러 근처의 더 높은 저항대를 타깃으로 삼고 있다.

이렇게 트레이더들의 실시간 낙관론이 넘쳐나다 보니 투자자들은 더 이상 비트코인 현물만 쥐고 만족하지 않는다. 내 자산을 더 빡세게 굴려줄 수단이 필요했고 그것이 바로 앞서 언급한 비트코인 하이퍼 같은 인프라로 돈이 몰리는 정확한 이유다.

단 몇 시간 뒤 가격 인상… 베스트 월렛 지갑으로 늦기 전에 사전판매 참여하기

비트코인 하이퍼 프리세일은 조기 완판될 조짐을 보이고 있으며 다음 가격 인상이 불과 단 몇 시간밖에 남지 않았다.

2026 is all about one thing. Running Bitcoin on Hyper speed. ⚡️🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/jJDYGnYZNf — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) March 9, 2026

모바일 환경에 찰떡인 트레이더들이라면 구글 플레이나 애플 앱스토어에서 베스트 월렛(Best Wallet) 앱을 다운로드하는 것을 강력히 추천한다. 앱 내 출시 예정 토큰(Upcoming Tokens) 탭을 통해 누구나 아주 간편하게 $HYPER 프리세일에 참여할 수 있다. 일반 코인 지갑을 연결해도 무방하다.

결제 옵션도 입맛대로 고를 수 있다. ETH, BNB, SOL, USDT, USDC 같은 암호화폐는 물론, 편리한 일반 은행 카드 결제까지 폭넓게 지원한다. 구매와 동시에 37% APY 이자가 복리로 쌓이기 시작하니 하루라도 빨리 움직이는 게 이득이다. 실시간 업데이트와 커뮤니티의 끈끈한 소통은 공식 X 계정과 텔레그램 채널에서 만나볼 수 있다.

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