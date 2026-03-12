이더리움 스테이킹 ETF 출시 – 고조되는 기관 활동에 시장 관심은 리퀴드체인으로…

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

블랙록이 스테이킹 보상을 포함한 이더리움 현물 ETF를 출시한다고 발표하여 시장의 관심을 끌고 있다. 오늘날 출시된 가상화폐 ETF는 기초 자산 가격을 추종하는 구조에 머물렀지만, 이번 상품은 스테이킹 보상까지 반영한다는 점에서 차별화된다. 단순한 가격 노출을 넘어 추가 수익 기회까지 포함한다는 점에서, 이번 상품은 기존 ETF보다 더 큰 관심을 받을 전망이다.

블랙록은 3월 13일부터 나스닥에서 ETHB(아이셰어즈 스테이킹 이더리움 트러스트 ETF)를 상장할 예정이다. 해당 상품은 이더리움을 기반 자산으로 보유하면서, 스테이킹을 통해 발생하는 보상을 투자자에게 반영하는 구조를 지닌다. 덕분에 ETF 투자자들도 직접 코인을 보유하는 것과 유사하게 추가 수익 기회를 기대할 수 있게 된다.

이번 출시로, 블랙록은 세 개의 가상화폐 ETF 상품을 선보이는 기업이 된다. 블랙록은 이미 비트코인 현물 ETF와 이더리움 ETF를 시장에 내놓은 바 있으며, 여기에 스테이킹 보상을 결합한 새로운 상품까지 추가하여 ETF 시장에서 영향력을 확대하고 있다.

그동안 투자자들은 ETF로 자산을 옮길 경우, 스테이킹 기회를 포기해야 한다는 점을 부담 요소로 인식해왔다. 그러나 ETHB가 출시되면서 이런 고민이 해소될 전망이다. 블랙록 측은 ETF의 운용 편의성과 스테이킹 보상이라는 두 가지 요소를 동시에 확보할 수 있다는 점을 강조하며, 투자 수요 확대를 기대하고 있다.

이더리움 시세 동향, 2천 달러 위에서 안정세 확보 가능할까?

이더리움은 현재 2,000달러 선을 중심으로 치열한 공방을 이어가는 모습을 보인다. 최근 며칠 사이 2,000달러 아래로 내려간 적도 있지만, 다시 가격대를 회복하며 단기적으로 균형을 찾는 흐름을 보이고 있다.

현재 이더리움은 약 2,065달러 수준에서 거래되고 있으며, 시장에서는 2,050~2,080달러 구간을 주요 단기 저항선으로 보고 있다. 만약 이 구간을 확실히 돌파한다면 다음 목표는 2,100달러의 심리적 저항선이 될 가능성이 높다. 이후에는 3월 초 기록했던 단기 고점인 2,175달러 부근을 새로운 지지선으로 전환하는 흐름이 형성될 수 있다는 분석도 나온다.

반대로 2,000달러는 여전히 중요한 심리적 지지선으로 평가된다. 만약 이 가격대가 무너질 경우, 시장에서는 1,950~1,980달러 구간에서 1차 지지 형성이 시도될 가능성을 주목하고 있다.

기술적 지표 측면에서는 상대강도지수가 50 수준을 나타내며 중립적인 상태를 유지하고 있다. 다만 온체인 데이터에서는 긍정적인 흐름도 관찰된다. 최근 48시간 동안 약 1억 5,500만 달러 규모의 이더가 거래소에서 개인 지갑으로 이동한 것으로 나타났는데, 이는 대형 투자자들이 물량을 축적하고 있을 가능성을 시사한다.

한편, 어제 하루 동안 이더리움 현물 ETF에는 약 5,700만 달러의 순유입이 발생하며 기관 투자자들의 관심이 꾸준히 유지되고 있는 모습이 포착됐다.

적극적인 기관 개입, 자금 효율성에 대한 관심으로 이어져…

최근 가상화폐 시장 전반이 조정을 겪는 상황에서도, ETF 자금 유입과 신규 상품 출시 움직임은 계속되고 있다. 이처럼 기관 자금이 지속적으로 유입됨에 따라, 블록체인 생태계 내 자금 효율성에 대한 관심도 점차 커지고 있다.

현재 블록체인 산업에는 다양한 네트워크가 존재하며, 각 네트워크는 독립적인 생태계를 형성하고 있다. 예를 들어 비트코인, 이더리움, 솔라나와 같은 주요 네트워크들은 각각의 디앱과 디파이 프로토콜을 중심으로 별도의 유동성 구조를 갖고 있다. 물론 네트워크 간 자산 이동은 가능하지만, 실제 사용 과정에서는 복잡한 절차와 추가 비용, 낮은 효율성 등의 문제가 여전히 존재한다.

이러한 배경 속에서 리퀴드체인(LIQUID) 프리세일이 업계의 주목을 받고 있다. 이 프로젝트는 레이어3 결제 아키텍처를 통해 비트코인, 이더리움, 솔라나 주요 네트워크에 분산된 유동성을 하나의 환경으로 통합하는 것을 목표로 한다. 이를 통해, 사용자는 단일 환경에서 다양한 블록체인 간 자산을 보다 빠르고 저렴하게 이동하는 것이 가능해진다. 쉽게 말해, 오늘날 시장에서 부각되고 있는 자금 효율성 문제를 효과적으로 해결하는 것이다.

현재 리퀴드체인은 프리세일을 진행 중이며, 단기간에 60만 달러 이상을 모금하며 초기 투자자들의 관심을 끌고 있다. 프로젝트 측은 프리세일 단계부터 테스트넷과 크로스체인 가상머신을 순차적으로 공개할 계획이라고 밝혀, 메인넷 출시 전부터 꾸준한 신뢰를 누릴 것으로 기대된다. 또한 메인넷 출시 이후에도 지속적인 업데이트와 생태계 확장을 통해, 가격 상승을 주도할 호재가 공급될 계획이다.

현재 판매 중인 LIQUID 토큰은 생태계 네이티브 자산으로, 크로스체인 실행과 결제, 검증 과정 등 네트워크 운영 전반에서 핵심적인 역할을 수행한다. 또한 토큰 보유자는 스테이킹을 통해 네트워크 보안에 기여하면서 보상을 받을 수 있어 장기적인 참여를 장려할 예정이다.

관심 있는 독자는 리퀴드체인 공식 웹사이트에서 프리세일에 참여할 수 있다. 가격은 0.0141달러이며, 웹사이트 상단 구매창에 지갑을 연결하여 구매할 수 있다. LIQUID 가격은 저렴하지만 단계적으로 인상되는 만큼, 서두를수록 높은 할인가를 누릴 수 있다. 구매 직후 스테이킹 참여도 가능하다. 자세한 구매 방법은 리퀴드체인 구매방법 가이드를 참고하기 바란다.

더보기: 2026년 저평가 코인 추천 | 지금 사기 좋은 코인 · 장기투자 코인 가이드

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.