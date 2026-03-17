비트코인만 쥐고 있기엔 아쉽다… 3200만 달러 휩쓴 레이어 2 비트코인 하이퍼(HYPER)에 쏠린 스마트 머니

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암호화폐 시장에서 스마트 머니의 자금 블랙홀로 떠오른 프로젝트가 있다. 바로 지난 수개월 동안 꾸준한 매수세를 이끌어내며 무려 3,200만 달러에 달하는 막대한 자금을 쓸어 담은 비트코인 레이어2 솔루션, 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)다. 프로젝트는 단순히 비트코인 현물을 들고 관망하는 데 지친 투자자들에게 BTC를 완벽하게 유연하고 다재다능한 자산으로 굴릴 수 있는 야심찬 돌파구를 제시하며 시선을 사로잡았다.

올해 1분기 말 L2 메인넷 출시를 목표로 하는 개발팀은 업계에서 가장 빠른 네트워크를 구축하기 위해 강력한 솔라나 가상 머신(SVM)을 비트코인 생태계에 이식했다. 덕분에 트랜잭션 속도는 극적으로 빨라지고 비용은 바닥 수준으로 낮아졌지만, 비트코인 베이스 레이어 특유의 철통같은 보안은 그대로 물려받았다. 비결은 상태 업데이트를 영지식 증명(Zero-knowledge proofs)을 통해 주기적으로 비트코인 메인 체인에 고정(앵커링)하는 기술력에 있다.

사용자는 신뢰 최소화 브릿지(Trustless bridge)를 통해 메인 체인에 BTC를 맡기고, L2에서 곧바로 WBTC(랩트 비트코인)를 발급받을 수 있다. 이 WBTC를 들고 디파이(DeFi) 프로토콜, 밈코인 런치패드, NFT 마켓플레이스, 각종 게임 등 다채로운 탈중앙화 애플리케이션을 거의 즉각적인 속도로 누비면 된다. 네트워크의 가스비와 거버넌스 투표에는 네이티브 토큰인 $HYPER가 쓰인다. 시장에서는 2026년 하이퍼가 최상위 CEX(중앙화 거래소)와 DEX(탈중앙화 거래소)에 데뷔하면 그동안 쌓인 폭발적인 에너지가 터져 나올 것으로 기대하는 분위기다.

모바일 ‘베스트 월렛’으로 간편 참여… 구매 즉시 37% APY 이자 혜택

현재 0.0136771달러에 진행 중인 비트코인 하이퍼 프리세일에 참여하는 방법은 놀라울 정도로 매끄럽다. 특히 모바일 환경에 익숙한 트레이더들이라면 애플 앱스토어나 구글 플레이에서 다운받을 수 있는 베스트 월렛(Best Wallet) 앱을 추천한다. 앱 내 출시 예정 토큰(Upcoming Tokens) 섹션에서 터치 몇 번만으로 직관적인 구매가 가능하다.

암호화폐(ETH, BNB, SOL, USDT, USDC) 결제는 물론이고, 복잡한 스왑 과정이 싫다면 평소 쓰던 일반 은행 카드로도 쉽게 $HYPER 토큰을 매수할 수 있다. 무엇보다 일찍 참여한 초기 진입자들은 구매 즉시 토큰을 스테이킹하여 37%라는 매력적인 연이율(APY) 이자를 챙길 수 있다. 메인넷 론칭이 임박한 만큼 최신 소식은 공식 X(트위터)와 텔레그램 커뮤니티에서 실시간으로 확인하는 것이 좋다.

FOMC 경계감·이란발 악재에도 7만 6천 달러 뚫어낸 비트코인의 저력

이처럼 비트코인 하이퍼와 같은 비트코인 인프라 프로젝트가 날개를 단 배경에는 어떤 악재에도 굴하지 않는 듯한 비트코인의 무서운 저력이 자리 잡고 있다. 사실 지난 몇 주간 글로벌 거시 환경은 지뢰밭이었다. 이란 전쟁과 그로 인한 국제적 파급 효과가 헤드라인을 도배했고 유가가 치솟으며 전통 금융 시장 전반에 엄청난 변동성이 몰아쳤다.

게다가 당장 내일은 이번 달 최대의 이벤트인 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 결정과 제롬 파월(Jerome Powell) 연준 의장의 기자회견이 예정되어 있다. 시장은 대출 비용이 동결될 것으로 기정사실화하면서도, 연준이 올해 하반기 금리 인하 카드를 만지작거릴지 아니면 신중론을 고수할지 파월의 입만 쳐다보며 잔뜩 경계하는 중이다. 하지만 비트코인은 이 모든 거시적 노이즈를 비웃듯 일주일 내내 랠리를 펼치며 금일 오전 7만 6,000달러 고점을 터치했고, 뒤이어 7만 4,000달러를 새로운 지지선으로 다지며 경이로운 회복력을 뽐냈다.

월스트리트 자금 블랙홀 된 ETF… 애널리스트 “10만 달러는 자석”

비트코인이 이렇게 단단한 맷집을 자랑하는 이유는 월스트리트의 막대한 자본이 하방을 든든하게 받쳐주고 있기 때문이다. 비트코인 현물 ETF는 무려 6일 연속으로 자금을 빨아들이며 강세장의 땔감 역할을 하고 있다. 월요일 하루에만 2억 162만 달러의 순유입이 터졌고, 3월 들어 지금까지 쓸어 담은 돈만 15억 4,000만 달러에 달한다. 이 기세라면 지난해 10월 이후 처음으로 3월이 월간 기준 총 순유입을 기록하는 기념비적인 달이 될 셈이다. 이란 분쟁과 유가 급등이라는 악재 속에서 만들어낸 엄청난 성과다.

분위기가 이렇다 보니 트레이더들의 확신도 하늘을 찌른다. X에서 무려 73만 1,000명의 팔로워를 거느린 유명 트레이더 크립토칼레오(CryptoKaleo)는 뚜렷한 추세선 돌파가 그려진 BTC 차트를 공유하며 “10만 달러가 자석”이라는 묵직한 한마디를 던졌다. 어지러운 거시 경제 노이즈 속에서도 새로운 전고점 돌파는 기정사실이라는 굳건한 믿음이다.

비트코인의 넥스트 챕터가 열리는 지금, 막연한 홀딩을 넘어 비트코인 하이퍼를 통해 실질적인 유틸리티와 폭발적인 수익률을 좇는 스마트 머니의 이동은 어쩌면 너무나도 당연한 수순이다.

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