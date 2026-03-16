비트코인 74000달러 돌파…세계 불확실성 속 안전자산으로 부상하나

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비트코인이 오늘 강한 상승 흐름을 보이며 74000달러 선을 돌파했다. 비트코인 가격은 지난 24시간 동안 약 4% 상승하며 74,231달러를 넘어섰고, 현재는 74,500달러 수준을 시험하는 흐름을 보이고 있다. 이번 상승의 배경으로, 기관 투자 자금의 재유입이 주목받고 있다.

특히 미국 비트코인 ETF 시장이 다시 자금 유입 국면으로 돌아섰다는 점이 주목된다. 최근 한 주 동안 약 5억 8,600만 달러의 순유입이 발생하면서, 정체 흐름에서 벗어나 기관 중심의 매수세가 확대되는 모습이다. 특히 블랙록의 IBIT가 주된 유입을 주도한 것으로 알려졌다. 또한 기관이 장기 투자 성향이 강한 것을 고려할 때, 비트코인 공급 축소를 더욱 촉진한다는 분석이 제기된다.

비트코인을 안전자산으로 지목하는 분석가들

거시경제 불안과 지정학적 리스크 역시 비트코인 상승 서사를 강화하고 있다. 투자자이자 베스트셀러 저자인 로버트 기요사키는 최근 전 세계 금융 시스템에 대한 경고 메시지를 내놓았다. 그는 법정화폐 체계를 비판하며 금, 은, 그리고 비트코인을 보유할 것을 권고했다. 기요사키는 향후 금융 시장에 큰 충격이 발생할 가능성을 언급하면서, 위기 이후 비트코인이 10만 달러를 무난히 넘어설 수 있다는 전망도 제시했다.

시장 분석가 역시 비트코인의 상대적인 강세를 전망했다. 애널리스트 페테 리조는 최근 중동 지역 긴장이 고조된 이후 주요 자산의 수익률을 비교하여 분석했다. 그에 따르면 비트코인이 약 4.7% 상승하며 대부분의 자산군을 앞섰다고 한다. 이를 테면, 달러 인덱스는 약 2.0% 상승에 그쳤고, 금은 약 2.0% 하락했다. 또한 S&P 500 지수는 4.5% 하락, MSCI 아시아 태평양 지수가 8.2% 하락한 점을 지적하며, 비트코인이 새로운 형태의 안전자산 역할을 할 가능성을 제기했다.

비트코인 공급 측면에서 중요한 변화가 감지되고 있다. 암호화폐 매체 유투데이에 따르면, 거래소에 보관된 비트코인 총량이 2017년 말 이후 가장 낮은 수준까지 감소한 것으로 나타났다. 이는 투자자들이 비트코인을 거래소에서 지속적으로 인출하고 있음을 의미하며, 시장에서 거래 가능한 물량이 줄어든 상황을 시사한다. 이러한 공급 축소는 향후 가격 상승 압력을 높이는 요인으로 작용할 수 있다는 평가가 나온다.

여전히 방치된 비트코인, 비트코인 하이퍼가 개방한다

비트코인은 오늘날 가장 유명하고 안전한 암호화폐로 취급되어, 많은 사용자의 지갑 안에 방치된 상태다. 하지만 그 거래 속도가 느리고 수수료가 높은 탓에, 초기 백서에서 제시된 P2P 전자화폐 역할을 충분히 수행하지 못한다는 비판도 꾸준히 제기돼 왔다.

그런데 만약 비트코인에 새로운 활용성을 제공하는 솔루션이 있다면 어떠할까. 비트코인의 시가총액 1조 4700억 달러에 편승하여, 엄청난 혜택을 누릴 수 있을 것이다. 오늘날 다양한 레이어2 솔루션이 등장하는 가운데, 비트코인 하이퍼 프리세일이 큰 주목을 받고 있다.

비트코인 하이퍼(HYPER)는 비트코인의 보안 구조를 기반으로 삼은 레이어2 솔루션으로, 별도의 네트워크 환경을 통해 더 빠르고 저렴한 거래 처리를 구현한다. 특히 프로젝트는 솔라나 가상머신을 통합해 높은 처리 성능을 확보하고, 이를 통해 디파이, 탈중앙화 거래소, P2E 게임, NFT 등 다양한 기능을 지원할 수 있도록 설계됐다. 이는 기존 비트코인 네트워크에서 효율적으로 구현하기 어려웠던 영역으로, 지갑 안에 방치된 코인에 다양한 활용사례를 부여한다.

프로젝트는 자체 브리지를 사용하는 방식을 채택했다. 사용자는 캐노니컬 브리지를 통해 비트코인을 레이어2 네트워크로 이동시키고, 그에 대응하는 래핑된 토큰을 발급받아 다양한 서비스와 애플리케이션에서 활용할 수 있게 된다. 래핑된 토큰은 주요 거래수단으로 활용되고, 원할 때 언제든지 메인넷에서 비트코인을 인출할 수 있다. 이런 설계는 비트코인의 고유 보안성을 고스란히 유지하도록 한다.

비트코인 하이퍼는 현재 프리세일에서 HYPER 토큰을 판매 중이다. 해당 토큰은 네트워크 내 거래 수수료 지불, 스테이킹 참여, 거버넌스에 사용될 예정이며, 프로젝트는 지금까지 3200만 달러 가까이 모금한 상태다. 이는 비트코인이 안전자산으로 주목받는 오늘날, 그 활용사례를 확장할 수 있는 솔루션에 대한 수요가 무척 높은 것을 시사한다.

HYPER 토큰 가격은 0.0136771달러이며, 프리세일 구조상 단계적으로 가격이 상승할 예정이다. 프리세일 참여자는 토큰을 구매한 뒤 곧바로 스테이킹에 참여할 수 있으며, 37% APY 보상률이 제공된다.

비트코인 시장이 점점 활력을 되찾으면서, 지갑에 방치된 코인에 새로운 활용처를 부여하기 위한 움직임이 포착되기 시작했다. 이러한 흐름 속에서 아직 프리세일 단계에 있는 비트코인 하이퍼가 잠재력 높은 기회로 관심을 모으고 있다.

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