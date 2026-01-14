21셰어즈 비트코인·금 ETF, 런던증권거래소 상장 개시

핵심 내용

21셰어즈의 비트코인·금 ETF 'BOLD'는 전통 자산과 디지털 자산을 결합한 위험 분산형 투자 상품으로, 변동성이 높은 시장 환경에서 대체자산 전략의 새로운 기준으로 주목받고 있다.

지난 1월 13일, 자산운용사 21셰어즈(21Shares)가 비트코인과 금에 동시 투자할 수 있는 ETF BOLD(Bitcoin and Gold ETF)를 출시했다. 해당 상품은 런던증권거래소(LSE)에서 거래를 시작했다.

이번 ETF는 실물 금과 ‘디지털 금’이라 불리는 비트코인에 대한 노출을 하나의 규제된 투자 수단으로 제공한다는 점이 특징이다. BOLD ETF는 영국 시장에서 비트코인과 금 두 자산에 동시에 투자할 수 있도록 설계된 최초의 ETF로, 전통 자산과 디지털 자산을 결합한 새로운 형태의 투자 상품으로 평가된다.

이는 전통 금융시장과 가상자산 시장 간 경계를 허무는 시도로, 향후 유사한 복합형 ETF 출시로 이어질 가능성도 제기된다.

최초의 비트코인·금 ETF 거래 개시

21셰어즈가 출시한 비트코인·금 ETF는 가장 유동성이 높은 두 대체자산을 하나의 위험 가중 포트폴리오로 결합한 상품이다. 이번 출시는 2025년 10월 영국에서 가상자산 ETF에 대한 규제가 완화된 이후 이뤄졌으며, 규제된 가상자산 투자 상품에 대한 수요 증가 흐름과도 맞물린다. 특히 변동성이 확대되는 거시 환경 속에서, 대체자산을 활용한 위험 분산 전략에 대한 기관 투자자들의 관심이 높아지고 있다는 점도 이번 상품 출시의 배경으로 꼽힌다.

자산운용사 21셰어즈의 BOLD ETF는 비트코인의 장기 성장 잠재력과 금이 지닌 가치 저장 수단으로서의 역할을 함께 담았다. 이를 통해 투자자들은 전통 자산군을 넘어선 분산 효과를 누릴 수 있으며, 비트코인 단독 보유 시 수반되는 변동성도 일정 부분 완화할 수 있도록 설계됐다.

BOLD ETF는 2022년 4월 스위스에서 처음 출시됐으며, 현재 여러 주요 유럽 거래소에 이미 상장돼 있다. 출시 이후 2025년 말까지 파운드화 기준 누적 수익률이 122.5%에 달하며, 같은 기간 비트코인과 금의 수익률을 모두 웃돌았다. 이는 두 자산의 가격 사이클이 엇갈리는 구간에서도 위험 균형 전략이 방어적 성과를 낼 수 있음을 보여주는 사례다.

기초 자산인 비트코인과 금은 기관급 수탁기관을 통해 보관되고 있다. 포트폴리오는 자본 비중이 아닌 위험 균형(risk parity) 기준을 유지하기 위해 매월 리밸런싱이 이뤄진다.

이는 성과가 더 강했던 자산의 비율을 줄이고, 상대적으로 약했던 자산의 비중을 늘리는 방식으로, 두 자산 간 위험 노출을 균형 있게 유지하기 위한 구조다. 이 같은 구조는 단기 가격 변동보다는 장기적인 자산 배분 효과에 초점을 맞춘 투자자에게 적합하다는 평가를 받고 있다.

21셰어즈 비트코인·금 ETF는 거래소에서 장중 실시간으로 거래되며, 총보수율(TER)은 0.65%로 책정됐다.

비트코인과 금, 상반된 흐름 보여

지난 1년간 글로벌 통화 환경의 불확실성이 확대되고 있는 가운데, 비트코인과 금은 상반된 가격 흐름을 나타냈다.

비트코인은 2025년을 비교적 보합권에서 마감한 반면, 금 가격은 같은 기간 65% 이상 급등했다.

현재 금은 온스당 4,630 달러로 사상 최고가를 기록하고 있는 반면, 비트코인은 사상 최고점 대비 약 30% 낮은 수준에서 거래되고 있다.

When you look at the valuation of Bitcoin against Gold, Bitcoin topped in December 2024. pic.twitter.com/0WcA3N54Ze — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) December 31, 2025

가격 움직임은 엇갈렸지만, 지난 1년 동안 두 자산 모두에서 기관 투자자의 참여가 확대됐다는 점은 공통적으로 관측되고 있다. 시장에서는 이러한 흐름이 향후 비트코인과 금을 동시에 담은 복합 투자 상품의 수요를 더욱 자극할 수 있다는 전망도 나온다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.