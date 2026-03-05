비트코인 7만 달러 돌파에도 7만 2,000달러대 저항벽… 5만 달러 하락 경고도

비트코인 가격이 7만 달러선을 넘어 강력한 돌파를 시도하고 있으나 두터운 매도 주문 벽에 부딪혔다. 시장 참여자들은 과거에도 상승 동력이 꺾였던 지점인 7만 1,800달러에서 7만 3,000달러 사이의 핵심 공급 구간을 주목하고 있다.

최근의 상승 흐름이 심리적 저항선인 7만 달러를 넘어섰음에도 불구하고, 분석가들은 비트코인이 7만 3,500달러선을 탈환하지 못할 경우 기술적으로 위험한 상황에 직면할 수 있다고 경고했다.

해당 구간에서 가격이 하락세로 돌아선다면 단순한 조정에 그치지 않고 수개월간 형성된 거시적 하락 구조를 확정하는 계기가 될 수 있다.

비트코인 기술적 분석: 헤드앤숄더 패턴과 5만 달러 하락 전망

기술적 분석가들 사이에서는 장기 차트에서 나타나는 헤드앤숄더 패턴이 주요 우려 사항으로 거론된다. 최근의 강한 반등에도 불구하고 가격이 역사적으로 중요한 저항대인 7만 2,000달러 부근에 도달하면서 대규모 반전 구조의 넥라인을 형성하고 있다. 비트코인이 일봉 기준으로 7만 3,500달러 위에서 종가를 형성하지 못할 경우, 이 하락 패턴의 오른쪽 어깨가 완성되며 거부 반응이 나타날 수 있다.

해당 패턴이 완성될 경우 기술적 목표가는 5만 달러 인근까지 하락할 것으로 예측된다. 이는 이전 최고점으로부터 이어지는 장기 하락 추세선 아래에 가격이 머무는 거시적 하향 구조와 일치한다. 50일 및 200일 이동평균선 또한 내림세를 유지하고 있어 상승 시 매수보다는 매도세가 우세한 환경이 조성되어 있다.

모멘텀 지표는 신중한 신호를 보내고 있다. 상대강도지수(RSI)가 과매도 구간에서 벗어났으나 강세 반전을 확정 짓지는 못했으며 변동성이 나타나기 전의 중립 구간에 머물러 있다. 하락 시나리오가 무효화되기 위해서는 7만 4,500달러를 확실히 탈환해 매물벽을 허물고 상승 축적 구조로 전환해야 한다.

기관 자금 흐름: 2025년 말 거래량에 기반한 공급벽

7만 2,000달러 저항선은 2025년 말 대규모 거래량이 집중됐던 구간이다. 당시 기관과 개인 투자자들이 7만 2,000달러에서 7만 6,000달러 사이에서 대량 매수한 직후 가격이 급락한 바 있다. 현재 가격이 다시 이 수준에 도달함에 따라 손실 구간에 있던 포지션들이 본전 매도로 대응하며 강력한 공급벽이 형성된 것으로 분석된다.

이러한 상단 압박 속에서도 매수 물량을 흡수하려는 움직임은 관찰된다. 최근 데이터에 따르면 이번 상승 기간 중 미국 비트코인 ETF로 5억 달러 이상의 자금이 유입되었다. 이는 기관의 수요가 기존의 매도 주문을 소화하려는 시도로 파악되며, 새로운 기관 자본과 기존 매물 사이의 힘겨루기가 이달 남은 기간의 추세를 결정할 것으로 보인다.

공포 및 탐욕 지표의 괴리와 주의 신호

가상자산 시장의 기술적 상황이 불안정한 가운데 거시 경제 환경이 복잡성을 더하고 있다. 중동 지역의 갈등 고조로 인한 유가 상승이 위험 자산 시장에 긴장감을 주었으나, 비트코인은 최근 고위험 자산보다는 헤지 수단에 가까운 회복력을 나타냈다.

그럼에도 시장 심리는 여전히 취약하다. 가상자산 공포 및 탐욕 지표는 가격 반등에도 불구하고 시장 참여자들이 깊은 불확실성을 느끼고 있음을 보여주는 극도의 공포 단계(약 10점) 인근에 머물러 있다. 이러한 심리적 배경은 때때로 상승장의 연료가 되기도 하지만 갑작스러운 심리 변화에 시장이 취약해질 수 있음을 의미한다. 거시 경제 분석가들은 5만 달러 초반을 목표로 하는 헤드앤숄더 패턴의 형성 가능성을 언급하며 주의를 당부했다.

