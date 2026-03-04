비트코인 7만 1천 달러 탈환, ETF 11억 달러 유입 및 스트래티지 추가 매수 영향

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

금일 3월 4일, 비트코인 가격이 7만 1천 달러 부근에서 거래되고 있다. 지난 한 주 동안 미국 현지 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)에는 11억 달러 규모의 자금이 유입되었으며 스트래티지를 이끄는 마이클 세일러 회장이 3,015 BTC를 추가로 매입하기로 결정하면서 시장의 공급량을 흡수한 것이 가격 상승의 주요 원인으로 파악된다.

5주 연속 순유출을 기록하며 시장 심리를 위축시켰던 미국 비트코인 ETF는 최근 거래 세션에서 약 11억 달러의 순유입을 기록하며 반전에 성공했다. 기관 투자자들이 시장 회복에 대비해 자산 배분 비중을 조정하고 있는 상황이다.

기관 ETF 축적 현황 데이터 분석

3월 3일 하루 동안 유입된 4억 5,820만 달러 중 절반 이상이 블랙록의 IBIT로 집중되었다. 유동성이 대형 발행사 위주로 재편되고 있으며 매수된 비트코인은 유통 공급량에서 제외되어 수탁 기관의 콜드 스토리지로 보관되고 있다.

BlackRock #Bitcoin ETF Sees Largest Inflow ($767,470,000) in Five Months. pic.twitter.com/NkNqfgPGrX — Lucky (@LLuciano_BTC) March 3, 2026

비트코인 ETF 수요의 급증은 기관 투자자들이 최근 6만 달러까지 하락했던 구간을 자산 가치 대비 저평가된 영역으로 판단했음을 보여준다. 개인 투자자가 주도하는 랠리와 달리, 기관의 축적은 가격 변동 폭을 최소화하기 위한 시간가중평균가격(TWAP) 알고리즘 주문 방식으로 실행되기에 실제 수요의 깊이가 시장에 즉각적으로 드러나지 않을 수 있다. 비트코인 현물 ETF의 전체 순유입액은 어제 하루 5억 6,200만 달러를 기록해 최근 7일 중 최고치를 달성했다.

스트래티지의 비트코인 가용 자산 및 기업의 확신

ETF로의 자금 유입과 더불어 스트래티지도 기업 차원에서 비트코인 매집을 이어가고 있다. 마이클 세일러 회장은 약 2억 100만 달러를 투입해 3,015 BTC를 추가 취득했다고 전했다.

Strategy has acquired 3,015 BTC for ~$204.1 million at ~$67,700 per bitcoin. As of 3/1/2026, we hodl 720,737 $BTC acquired for ~$54.77 billion at ~$75,985 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/rqDIhlUDNx — Michael Saylor (@saylor) March 2, 2026

이번 매입으로 스트래티지는 총 72만 737 BTC를 보유하게 되었다. 전체 취득 원가는 약 540억 달러이며 평균 매수 단가는 7만 5,985달러다. 스트래티지의 지속적인 매집은 시장 내 활성 유통 물량을 영구적으로 회수하는 효과를 낸다. 세일러 회장의 결정은 기업 재무 부문에서 비트코인을 단순 투기 수단이 아닌 장기 예비 자산으로 간주하는 기관의 채택 추세를 뒷받침한다.

강세장 세력이 7만 1천 달러 저항선을 다시 확보하며 일봉 차트상에서 형성되던 하락 추세를 저지했다. 거래량을 동반해 이 저항선을 완전히 돌파할 경우 역대 최고가를 경신하기 위한 상승 동력을 확보할 것으로 예상된다.

기관의 비트코인 수요 폭발, 다음 타깃은 ‘레이어 2 인프라’

비트코인 ETF로 유입되는 막대한 기관 자금은 가격 상승을 견인할 뿐만 아니라 자연스럽게 비트코인 기반 인프라에 대한 수요로 이어지고 있다. 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)는 바로 이 거대한 자본 흐름을 흡수하기 위해 설계된 레이어 2 프로젝트다.

비트코인 하이퍼는 솔라나 가상머신(SVM)을 비트코인의 기본 결제 레이어와 통합하는 혁신적인 접근 방식을 취하고 있다. 이를 통해 개발자들은 비트코인의 압도적인 보안성을 온전히 물려받으면서도, 솔라나 수준의 빠른 처리 속도를 자랑하는 디앱(dApp)을 구축할 수 있게 된다.

현재 시장의 높은 관심 속에 진행 중인 비트코인 하이퍼 사전 판매 성과와 주요 특징은 다음과 같다:

성공적인 자금 조달: 12만달러 규모의 고래 매수에 힘입어 현재까지 누적 3,180만 달러 이상의 자금을 성공적으로 유치했으며 현재 $HYPER 토큰 가격은 0.0136765달러로 책정되어 있다.

검증된 보안성: 코인설트(Coinsult)와 스파이울프(SpyWolf) 등 독립적인 보안 감사 기관의 철저한 검증을 마쳤으며 그 결과를 대중에게 투명하게 공개해 신뢰도를 높였다.

스테이킹 보상: 사전 판매 기간 동안 토큰을 구매해 스테이킹하는 참여자에게는 현재 연 36%의 보상률(APY)을 제공한다.

이달 비트코인 가격이 7만 달러 저항선을 시원하게 돌파하든, 혹은 5만 6천 달러 지지선을 다시 시험하며 조정을 겪든 관계없이 비트코인 하이퍼가 지닌 인프라적 가치는 흔들리지 않는다. 단순한 비트코인 가격의 방향성에 베팅하는 것이 아니라 비트코인 생태계의 장기적인 확장 트렌드에 투자하는 구조이기 때문이다.

단기적인 시장 변동성과 무관하게 비트코인과 연결된 애플리케이션의 광범위한 대중화는 결국 레이어 2 내러티브의 강력한 원동력이 될 것이다. 비트코인 하이퍼 매수를 원하는 투자자라면 베스트월렛(Best Wallet)과 같은 안전한 코인지갑을 준비하고 본지에서 정리한 $HYPER 구매 가이드를 참고해보자.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.