비트코인 초기 기여자, 엡스타인 파일에 등장? “직접적 관계 없다”… 해명에도 여론 싸늘

핵심 내용

최근 공개된 이메일에 따르면, 애덤 백이 이끄는 블록스트림의 시드 투자 라운드에 조이 이토가 운영하던 펀드가 투자를 했으며, 제프리 엡스타인이 유한책임출자자로 참여한 정황이 있다.

애덤 백은 해당 펀드가 이해상충 우려로 이후 블록스트림의 지분을 모두 처분했다고 밝혔다.

이 같은 해명에도 불구하고, 애덤 백은 암호화폐 커뮤니티 일부로부터 강하게 비판 받고 있다.

최근 공개된 제프리 엡스타인(Jeffrey Epstein) 관련 문서들이 해당 인물과 연관됐던 주요 업계 인사들의 이름을 드러내고 있다. 이 가운데 비트코인(BTC) 초기 기여자 중 한 명인 애덤 백(Adam Back)의 이름이 언급되면서 시장의 반응과 함께 상당한 비판이 이어지고 있다. 이에 대해 애덤 백은 엡스타인 사건과 자신은 전혀 무관하다는 입장을 담은 성명을 발표했다.

비트코인에 기여한 애덤 백, 제프리 엡스타인과의 관계 선 긋기

블록스트림(Blockstream)의 최고경영자이자 초기 비트코인 개발에 기여했던 애덤 백은 최근 공개된 제프리 엡스타인 문서와 관련하여 공식 입장을 밝혔다. 그는 회사와 고 제프리 엡스타인 사이에 지속적이거나 직접적인 관계는 존재하지 않는다고 부인했다.

애덤 백은 2월 1일 X(구 트위터)에 게시한 글에서, 블록스트림은 “제프리 엡스타인 또는 그의 유산과 직접 혹은 간접적인 재정적 연결고리를 전혀 갖고 있지 않다”고 밝혔다. 이번 발언은 미국 법무부가 엡스타인 관련 자료를 계속해서 공개하고 있는 상황 속에서 나왔다.

공개된 일부 문서에는 2014년 7월에 작성된 이메일이 포함되어 있으며, 해당 이메일에서는 블록스트림의 공동 창업자인 오스틴 힐(Austin Hill)이 엡스타인과 조이 이토(Joi Ito)와 함께 회사의 시드 투자 라운드에 대해 논의한 내용이 담겨 있다. 또한 비공개였던 기록에는 애덤 백과 오스틴 힐의 이름이, 엡스타인의 개인 거주지 인근 섬인 세인트토마스(St. Thomas)로 향하는 여행 예약 확인 문서가 함께 기재되어 있다.

이와 관련하여 애덤 백은 블록스트림이 2014년 투자자 대상 로드쇼 과정에서 조이 이토를 처음 소개 받았으며, 이를 계기로 엡스타인과의 만남이 이루어졌다고 설명했다. 당시 엡스타인은 조이 이토가 운영하던 투자 펀드의 유한책임출자자(LP: Limited Partner)로 소개됐다.

해당 투자 펀드는 이후 블록스트림의 소수 지분을 보유하게 됐다. 다만 애덤 백은 이해상충 가능성에 대한 우려가 제기되면서, 해당 펀드가 이후 블록스트림 지분을 모두 매각했다고 덧붙였다.

애덤 백, 커뮤니티의 거센 반발에 직면

이번 해명 이후에도 커뮤니티의 반응은 냉담했으며, 애덤 백의 과거 연관성에 대한 비판은 계속되고 있다. 암호화폐 팟캐스트 ‘크립토 팁스(Crypto Tips)’의 진행자인 토비 커닝햄(Toby Cunningham) 역시 이번 사안에 대해 비판적인 반응을 보인 인물 중 하나다.

I cannot believe Adam Back in the Epstein Files… Epstein liked him… Makes me want to puke. pic.twitter.com/iKhnMMbuv3 — Toby Cunningham (@sircryptotips) February 1, 2026

한 이용자는 엡스타인이 이미 유죄 판결을 받은 이후에 애덤 백과 접촉했다는 점을 문제 삼았다. 또 다른 익명의 이용자 ‘쿠시드 크립토(Kushed Crypto)’는 “당신은 비트코인을 영원히 더럽혔다. 당신은 비트코인의 몰락에 기여했다. 당신이 가장 기억될 것은 바로 그 몰락이다. 역겹다. 당신에게는 명예도, 도덕도, 윤리도 없다”고 강하게 비난했다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.