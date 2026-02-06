비트코인 44% 폭락에도 ETF 이탈은 6%뿐… 기관은 ‘버티기’ 돌입

핵심 내용

블룸버그 분석가 에릭 발추나스는 과거 금(GLD) ETF 폭락 당시와 비교했을 때, 비트코인 ETF의 자금 유출 폭이 훨씬 낮다고 진단했다.

현물 비트코인 ETF 보유자들의 평균 매입 단가는 8만 4,099달러로, 현재 대부분의 투자자가 상당한 손실 구간에 진입해 있다.

10월 이후 약 70억 달러의 자금이 유출되었으나, 이는 유입 정점 당시의 630억 달러와 비교하면 여전히 관리 가능한 수준이다.

미국 현물 비트코인(BTC) ETF가 2026년 1월 내내 상당한 자금 유출을 겪었음에도 불구하고, 실제 ETF가 보유한 비트코인 물량은 2025년 10월 대비 단 6.6% 감소하는 데 그친 것으로 나타났다. 같은 기간 비트코인 가격이 44%나 폭락하며 시장에 극심한 공포가 확산된 것과 대조적으로, ETF 투자자들은 자산을 끝까지 보유를 이어가고 있다.

가격은 반토막, 보유량은 요지부동… 비트코인 ETF의 놀라운 회복 탄력성

연초부터 이어진 현물 비트코인 ETF의 자금 유출은 암호화폐 시장 전반의 투자 심리를 크게 흔들었다. 공포 심리가 확산하며 변동성이 확대됐지만, ETF 데이터는 기관 보유자들이 대체로 포지션을 유지하고 있음을 보여준다.

가상자산 시장 분석가 숀 에드먼슨(Shaun Edmonson)이 공유한 통계에 따르면, 미국 현물 비트코인 ETF는 2025년 10월 10일 기준으로 약 1,362,293 BTC를 보유하고 있었다. 이후 가격이 약 44% 하락했지만, ETF 보유량 감소는 6.6%에 불과했다는 설명이다.

Extreme fear is spreading. Here are some solid facts 👇.

US ETFs held 1,362,293 BTC at 10/10/25. The price is down 44% but the holdings are only down 6.6%. These guys are serious hodlers@EricBalchunas @JSeyff @jameslavish @CarlBMenger @NeilJacobs @seth_fin… pic.twitter.com/Gy7PuB4zu2 — Shaun Edmondson (@EdmondsonShaun) February 5, 2026

가격 낙폭과 비교하면 보유량 감소는 상대적으로 매우 작은 수준이다. 이는 기관 투자자들이 단기 하락에 굴복해 대규모 매도에 나서기보다, 장기 보유 전략을 유지하고 있음을 보여준다.

블룸버그의 선임 ETF 분석가 에릭 발추나스(Eric Balchunas)는 이러한 현상을 과거 금 ETF인 GLD의 사례와 비교하며 분석의 깊이를 더했다. 그는 22년 역사를 가진 GLD 역시 여러 차례 힘든 시기를 겪었음을 언급했다.

Fun fact: $GLD fell on hard times a couple times in its 22yr life as an ETF. At one point it dropped 40% in 6mo and 33% of the assets left in outflows (since then it's taken in like $30b in new cash). This is why I like to point that a) 6-7% of aum leaving is actually quite… — Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 5, 2026

발추나스의 설명에 따르면, 과거 금값이 6개월 만에 40% 폭락했을 당시 GLD에서는 전체 자산의 약 33%가 유출되는 대규모 이탈이 발생한 바 있다. 그럼에도 GLD는 이후 약 300억 달러에 달하는 신규 자금 유입을 끌어냈다.

이와 비교하면, 비트코인 가격이 44% 급락한 상황에서도 ETF 자산의 6~7%만 유출됐다는 점은 상당한 내구성을 보여준다는 평가다. 발추나스는 이를 두고 “가격 변동성에 비해 ETF 투자자들의 이탈은 놀라울 정도로 제한적”이라고 강조했다.

평균 단가 8만 4,099달러… ‘손실 구간’에서도 포지션 유지하는 기관들

하지만 투자자들이 처한 상황이 장밋빛인 것만은 아니다. 갤럭시 리서치(Galaxy Research)의 데이터에 따르면, 현물 비트코인 ETF 보유자들의 평균 매입 단가는 8만 4,099달러로 추산된다. 기사 작성 시점 현재 비트코인 가격이 6만 5천 달러 아래에서 거래되고 있음을 감안하면, 대부분의 ETF 투자자가 깊은 손실 구간에 빠져 있는 셈이다.

또 다른 블룸버그 분석가 제임스 세이퍼트(James Seyffart) 역시 최근의 시장 약세에도 불구하고 비트코인 ETF의 회복 탄력성에 주목했다.

그는 X 게시물을 통해 시장 상황이 악화되기 시작한 2025년 10월 10일 이후 약 70억 달러의 자금이 유출된 것은 사실이라고 밝혔다. 그러나 그는 이 유출 규모가 해당 펀드들이 정점 당시 끌어모았던 약 630억 달러의 유입액과 비교하면 여전히 미미한 수준이라고 덧붙였다.

시장에서는 ETF 자금 흐름의 전환 여부, 비트코인 가격의 평균 매입가 회복 가능성, 그리고 거시 유동성 환경 변화가 다음 국면을 결정할 핵심 변수로 지목된다. 가격 변동성은 여전히 크지만, ETF 데이터가 보여주는 ‘다이아몬드 핸즈’는 하락장 속에서도 시장의 바닥 신호를 가늠하는 중요한 단서로 남아 있다.

