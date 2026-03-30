비트코인 ETF, 2월 이후 첫 주간 순유출 기록… 고래들이 ‘이 BTC 레이어 2’로 몰리는 이유

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미국 비트코인 현물 ETF가 지난 2월 중순 이후 처음으로 주간 순유출을 기록했다. 3월 27일로 끝난 한 주 동안 약 2억 9,618만 달의 자금이 해당 상품에서 빠져나갔다. 수주간 이어지던 강력한 자금 유입세에 제동이 걸리면서 지난주 비트코인 가격은 6만 5,000달러까지 밀리기도 했으나, 현재는 다시 6만 7,000달러선을 회복하며 반등을 시도 중이다.

시장 데이터에 따르면 표면 아래에서는 미묘한 자금 순환이 감지되고 있다. 올해 초 ETF로 유입되었던 기관 자금 중 일부가 수익 실현에 나선 뒤, 단순한 가격 노출을 넘어 더 높은 수익률과 실질적인 활용성을 제공하는 신규 웹3(Web3) 프로젝트로 재배치되고 있다는 분석이다.

이러한 변화의 중심에는 비트코인 레이어 2 프로젝트인 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)가 있다. 비트코인 하이퍼 프리세일은 최근 수개월간 시장의 하락세나 지정학적 리스크에도 아랑곳하지 않고 이미 3,220만 달러(약 430억 원) 이상의 자금을 끌어모았다. 메인넷 출시를 앞둔 이 프로젝트는 비트코인의 보안성을 유지하면서도 빠른 속도와 저렴한 수수료, 디파이(DeFi) 기능을 제공하여 ETF가 줄 수 없는 강력한 상승 모멘텀을 예고하고 있다.

현물 ETF 일시적 후퇴… 월요일 반등세 이어갈까?

최근 보고된 데이터에 따르면 미국 비트코인 ETF는 지난 3월 26일 1억 7,122만 달러, 27일 2억 2,548만 달러의 순유출을 기록하며 단기적인 약세 흐름을 보였다. 전체 운용 자산(AUM)은 여전히 840억 달러를 상회하고 있으나, 3월 초의 기록적인 유입세와 비교하면 확연한 일시 정지 상태다.

업계 관측통들은 이러한 자금 유출이 비트코인의 주요 지지선 테스트 시점과 맞물렸다고 지적한다. 하지만 유명 분석가 칼레오(Kaleo)는 지난 주말 6만 6,000달러를 핵심 지지 레벨로 지목했으며 오늘 비트코인이 6만 7,000달러 위로 치솟으면서 그의 예측이 적중했음을 보여주었다.

#Bitcoin / $BTC Not asking for much Just want to see support to hold and run straight back to all time highs https://t.co/asMfX2ieuj pic.twitter.com/i8ebLvPUOZ — K A L E O (@CryptoKaleo) March 27, 2026

거시 경제 측면에서는 금리 전망의 변화와 안전 자산 선호 심리가 기관의 포지션 조정에 영향을 미친 것으로 보인다. 다만 주목할 점은, 과거 ETF를 쫓던 자본들이 이제는 비트코인 자산을 실제로 활용할 수 있게 해주는 고유틸리티 레이어 2 프로토콜로 시선을 돌리고 있다는 사실이다.

비트코인 하이퍼, 차세대 BTC 레이어 2의 진화를 이끌다

비트코인 하이퍼는 솔라나 가상머신(SVM)을 기반으로 구동되는 독특한 레이어 2 체인으로, 비트코인의 보안성을 계승하면서도 일상적인 사용에 필요한 속도와 저렴한 수수료를 제공한다. 이 레이어 2의 캐노니컬 브릿지는 영지식 증명을 통해 메인 체인에서 모든 내용을 검증 가능하게 유지하면서 신뢰가 필요 없는 방식의 BTC 예치 및 출금을 지원한다.

사용자는 비트코인 생태계를 떠나지 않고도 디파이 서비스와 다양한 디앱(dApp)에 즉시 접근할 수 있다. 이때 $HYPER 토큰은 네트워크 가스비 결제, 스테이킹을 통한 네트워크 보안 기여 및 보상 수령, 그리고 주요 의사결정을 위한 거버넌스 투표권 행사 등에 사용된다.

POV: Bitcoin making first contact with Hyper. 🛸 Everything changed. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/QJkyjvmIW1 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) March 28, 2026

$HYPER의 총 공급량은 210억 개로 설정되었으며 지속가능성, 개발, 커뮤니티 참여, 보상 및 마케팅 등 핵심 분야에 분배될 예정이다. 현재 프리세일 가격인 0.0136778달러에 참여하는 투자자들은 토큰을 확보함과 동시에 플랫폼의 스마트 컨트랙트를 통해 즉시 36%의 스테이킹 연이율(APY)을 누릴 수 있다.

이미 3,220만 달러 규모의 자금이 모인 프리세일은 전통적인 ETF 방식보다 실질적인 유효성을 중시하는 자본을 지속적으로 끌어들이고 있다. 특히 지난 금요일에는 한 고래 투자자가 4만 9,611달러 규모를 매수한 내역이 확인되며 온체인상에서 강력한 모멘텀을 입증했다.

비트코인 하이퍼 프리세일 참여 방법

프리세일이 종료되기 전 $HYPER 토큰을 확보하고자 하는 투자자는 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트를 방문하여 베스트 월렛(Best Wallet)이나 메타마스크 등 선호하는 암호화폐 지갑을 연결하면 된다. 해당 사이트는 ETH, BNB, SOL, USDT, USDC뿐만 아니라 은행 카드를 통한 직접 결제도 지원하여 접근성을 높였다.

또한 베스트 월렛 앱 사용자라면 모바일 앱 내 ‘출시 예정 토큰(Upcoming Tokens)’ 탭을 통해 간편하게 투자가 가능하다. 어떤 경로로 구매하든 0.0136778달러의 동일한 가격과 36%의 스테이킹 보상률이 적용된다.

프로젝트의 최신 업데이트 정보는 공식 X 계정과 텔레그램 그룹을 통해 확인할 수 있다.

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