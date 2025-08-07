비트코인 ETF 4일 연속 순유출…기관은 여전히 매수 중

핵심 내용

비트코인 현물 ETF는 4거래일 연속 순유출을 기록했다.

기관 투자자들은 낮은 가격으로 매수세를 지속하고 있으며, 볼츠 캐피털은 47.85개의 비트코인을 추가적으로 매입했다.

단기적인 비트코인 가격 전망에 대해서는 의견이 엇갈리지만, 장기적인 상승 가능성에 대해서는 낙관적으로 전망하고 있다.

미국 비트코인(BTC) 현물 상장지수펀드(ETF)는 8월 5일 순유출 1.96억 달러를 기록하며 4거래일 연속으로 자금이 빠져나갔다. 이번 자금 순유출은 비트코인 가격이 8월 초부터 급락세를 보이며 한 주 동안 3.5% 하락한 이후에 발생했다.

피델리티(Fidelity)의 FBTC에서 9,911만 달러가 유출되며, 가장 큰 규모의 순유출을 기록했다. 블랙록(BlackRock)의 IBIT에서도 7,700만 달러가 유출됐다.

이러한 자금 흐름은 7월 한 달 동안 5일을 제외하고 대부분 자금이 유입됐던 양호한 흐름에 이어서 나타난 것이다. 비트코인은 7월 14일 사상 최고가인 123,100달러를 기록한 이후 조정 국면에 들어갔다.

기관의 매수세 지속, 개인 투자 심리는 흔들려

비트코인 ETF에서 자금이 빠져나가고 있지만, 기관 투자자들은 가격 하락을 매수 기회로 삼아 매입을 이어가고 있다. 8월 5일 하루 동안 기업들이 약 630개의 비트코인(7,000만 달러 이상)을 신규 매입한 것으로 나타났다.

이날 영국 증시에 상장된 디지털 자산 운용사 볼츠 캐피털(Vaultz Capital)은 47.85개의 비트코인을 매입했다고 공시했다. 이로써 볼츠 캐피털의 비트코인 보유량은 총 117.85개로 늘어났다.

🚨JUST IN: 🇬🇧 Vaultz Capital purchased 47.85 BTC and now has a total of 117.85 BTC. pic.twitter.com/j7jgCp7GOe — NLNico (@btcNLNico) August 6, 2025

애널리스트들은 여전히 낙관적으로 전망

현재 비트코인 가격은 114,000달러 부근에서 횡보하고 있으며, 주말에 기록했던 저점 112,044달러에서 소폭 반등한 상태다. 일부 애널리스트들은 단기 목표 가격을 하향 조정하고 있지만, 비트코인 가격의 장기적인 상승 가능성에 대한 기대 심리는 여전하다.

펀드스트랫(Fundstrat) 공동 창업자인 톰 리(Tom Lee)는 최근 비트코인 가격이 2025년까지 25만 달러에 도달할 수 있다고 전망했다. 그는 팟캐스트 코인 스토리즈(Coin Stories)에 출연하여, 기관 투자자들의 지속적인 관심이 비트코인 가격 상승의 핵심 동력이라고 설명했다.

My brand new interview with Tom Lee @fundstrat We discuss his bullish outlook on Bitcoin (new ATH this fall?), the national debt, Fed policy, corporate treasury boom, the U.S. acquiring Bitcoin and more. Let us know what you think in the comments below. Timecodes:

00:00 Tom… pic.twitter.com/Poc3R6OKHh — Natalie Brunell ⚡️ (@natbrunell) August 5, 2025

그는 기업들이 비트코인을 도입하면서 기존 4년 주기의 반감기 사이클이 더 이상 유효하지 않을 수 있다고 주장했다. 이는 최근 비트와이즈(Bitwise)의 최고투자책임자(CIO)인 맷 후건(Matt Hougan)의 전망과도 일치한다. 후건은 비트코인 가격 흐름은 2026년부터 전환점을 맞이하여 기존 4년을 주기로 반복됐던 패턴이 더 이상 나타나지 않을 가능성이 있다고 주장했다.

🚨DID I HEAR SUPER CYCLE??? The four-year cycle is dead and adoption killed it.@Matt_Hougan says we're going higher in 2026. Early profit takers will be left behind!!! Full break down with @JSeyff and @Matt_Hougan in comments👇 pic.twitter.com/Ffn9penapN — Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) July 25, 2025

한편, 로버트 기요사키(Robert Kiyosaki)와 같은 인물들도 비트코인의 장기적인 상승 가능성에 대해 낙관적으로 전망했다. “부자 아빠 가난한 아빠(Rich Dad Poor Dad)”의 저자인 기요사키는 최근 비트코인 투자를 통해 백만장자가 되는 것이 “매우 쉽다”고 주장했다.

ANYONE CAN BECOME a MILLIONAiRE: I can’t believe how Bitcoin makes becoming rich so essy. Bitcoin is Pure Genius asset design. No mess no stress. Just set it and forget it. I made my first million in real estate. That took hard work, lots of risk, lots of money, lots of… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 6, 2025

그는 비트코인의 구조를 “순수한 천재성의 산물”이라고 평가하며, 수년 전 소액으로 투자했던 자산이 수백만 달러로 불어났다고 밝혔다.

한편, 단기적인 비트코인 가격 전망에 대해서는 여전히 전문가들 사이에서 의견이 엇갈리고 있다. 투자자들은 급등할 가능성이 있는 암호화폐를 찾고 있으며, 단기적인 조정 가능성에 대한 논의도 이어지고 있다. 비트맥스(BitMEX) 공동 창업자인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 거시경제적인 압력으로 인해 비트코인 가격이 10만 달러까지 하락한 뒤 반등할 수 있다고 전망했다.