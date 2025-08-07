로버트 기요사키, 비트코인 극찬…“금보다 뛰어난 가치 저장소”

핵심 내용

‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키(Robert Kiyosaki)가 다시 한 번 소셜 미디어 플랫폼 X를 통해 비트코인(BTC)에 대한 견해를 밝혔다. 그는 이번에 비트코인을 ‘순수한 천재적 자산 설계’라고 표현하며, 특별한 관리나 활동 없이도 그 가치는 자연스럽게 상승한다고 주장했다. 기요사키는 비트코인을 “골치도 없고, 스트레스도 없다. 그냥 설정해두고 잊어버리면 된다”고 묘사했다.

비트코인, 적은 노력으로 더 큰 성과를 낸다

기요사키는 비트코인이 요구하는 노력에 비해 훨씬 큰 재정적 성공을 가져다준다고 강조했다. 그는 비트코인이 적은 노력으로 더 많은 결과를 만들어내는 자산이라며 비트코인을 높이 평가했다.

ANYONE CAN BECOME a MILLIONAiRE: I can’t believe how Bitcoin makes becoming rich so essy. Bitcoin is Pure Genius asset design. No mess no stress. Just set it and forget it. I made my first million in real estate. That took hard work, lots of risk, lots of money, lots of… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 6, 2025

비트코인은 사토시 나카모토(Satoshi Nakamoto)라는 가명을 사용한 암호학자에 의해 만들어졌으며, 탈중앙화된 블록체인 원장 구조로 운영된다. 이러한 구조 덕분에 은행이나 중개기관 없이도 거래가 가능하다. 캐시 우드(Cathie Wood)와 기요사키 같은 지지자들은 비트코인이 인플레이션 위험과 경기 침체에 대한 헤지 수단이 될 수 있다는 점을 꾸준히 강조하고 있다.

현재까지도 비트코인을 전통 금융 시스템(TradFi)에 통합하는 데는 여전히 과제가 남아 있다. 그럼에도 불구하고 일부 기관들은 이 분야에서 진전을 이루고 있으며, 그중 선두에 있는 곳이 바로 마이클 세일러(Michael Saylor)가 이끄는 비즈니스 인텔리전스 및 소프트웨어 기업인 마이크로스트래티지(Microstrategy)다. 이 회사는 총 628,791개의 비트코인을 평균 단가 73,277달러(약 1억 1,038만 원)에 매입했다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 자료에 따르면, 현재 비트코인은 115,406.39 달러(약 1억 6,004만 원)에 거래되고 있으며, 이는 지난 24시간 기준으로 2.25% 상승한 수치다. 현재 시세 기준으로 마이크로스트래티지의 보유 비트코인 가치는 약 716억 7,000만 달러(약 99조 3,772억 원)에 달한다. 최근 마이클 세일러는 이러한 공격적인 비트코인 매입 전략을 옹호하며, 비트코인을 ‘디지털 자본(digital capital)’이라고 표현했고, ‘50년 자산’이라고 강조했다.

기요사키, 비트코인 투자에 대한 확고한 입장 밝혀

기요사키는 최근 X 게시글에서, 간단한 연구를 해본 결과 자신이 디지털 자산인 비트코인의 강력한 지지자가 되었다고 밝혔다. 그는 이와 관련해 투자자들에게 지속적으로 재정 조언을 아끼지 않고 있으며, 비트코인 가격이 하락세를 보이더라도 크게 동요하지 않는다.

최근 비트코인 가격이 약 118,000 달러(약 1억 6,371만 원)에서 112,300 달러(약 1억 5,576만 원) 수준으로 하락했을 때도 그는 이를 ‘8월의 비트코인 저주(Bitcoin August Curse)’라고 표현했다. 이는 8월에 비트코인이 종종 부진한 흐름을 보이는 경향을 의미한다.

동시에 키요사키는 만약 비트코인 가격이 더 크게 하락한다면 자신의 보유량을 두 배로 늘릴 준비가 되어 있다고 강조했다. 이는 그가 비트코인의 장기적 펀더멘털에 초점을 맞추고 있다는 점을 시사한다.

2025년~2030년 비트코인 전망은?