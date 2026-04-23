트럼프발 이란 휴전’에 비트코인 10만 달러 질주 시작… 3분기 상륙 앞둔 레이어 2 대어 ‘비트코인 하이퍼’

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중동의 화약고가 일단 숨을 죽였다. 도널드 트럼프 대통령이 파키스탄의 중재를 수용하며 미-이란 휴전을 전격 연장함에 따라 글로벌 금융 시장은 즉각적인 무력 충돌 공포에서 벗어나 강력한 반등 모멘텀을 확보했다.

특히 비트코인은 이번 발표 직후 2.5% 상승하며 7만 8,100달러를 돌파, 심리적 마지노선인 8만 달러 고지를 눈앞에 두고 있다.

시장 전문가들은 “지정학적 불확실성이라는 족쇄가 풀렸다”며, 역사적 패턴에 비추어 볼 때 2026년 3분기 내 10만 달러 도달이 현실적인 시나리오라고 입을 모으고 있다.

유명 분석가 마이클 반 데 포페는 “과거 대규모 조정 이후 비트코인은 항상 3~6개월 내에 30~60%의 폭발적 상승을 기록했다”며 이번 랠리가 새로운 역대 최고가(ATH) 경신으로 이어질 것임을 시사했다.

Statistically, after such a correction of #Bitcoin, a new ATH is made within 12 months. Within 3-6 months, on every occassion of such an outlier, Bitcoin was trading 30-60% higher than the low. That would put $100K on the map in Q3 of 2026. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 20, 2026

“단순 보유는 끝났다”… 비트코인 활용성 극대화할 ‘HYPER’의 등장

비트코인의 몸값이 치솟으면서 시장의 시선은 이제 ‘비트코인으로 무엇을 할 수 있는가’로 이동하고 있다. 그 중심에는 올 3분기 메인넷 출시를 앞둔 레이어 2 프로젝트, 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)가 있다.

비트코인 하이퍼는 비트코인의 철통같은 보안을 유지하면서도, 솔라나급의 초고속 트랜잭션과 저렴한 수수료를 구현해 낸 혁신적 플랫폼이다. 특징은 다음과 같다:

독보적 성능: 솔라나 가상머신(SVM) 기반으로 구축되어 즉각적인 결제와 거래 가능

생태계 확장: 비트코인 네트워크 내에서 디앱(dApp) 실행, 스테이킹, DEX 거래를 자유롭게 수행

투명한 구조: 총 공급량 210억 개 고정, 내부자 물량 논란을 잠재운 투명한 토크노믹스 설계

비트코인 하이퍼에 대한 열기는 이미 숫자로 증명되고 있다. 현재 진행 중인 프리세일(사전 판매)에서만 3,247만 달러 이상의 자금을 끌어모으며 이번 사이클에서 가장 주목받는 프로젝트로 떠올랐다.

특히 초기 투자자들을 위한 혜택이 상당히 좋다. 현재 사전 판매 참여 시 연이율(APY) 약 36%에 달하는 스테이킹 보상을 실시간으로 축적할 수 있다.

Reading about Bitcoin 🤔📖 Thinking about speed, apps, and execution. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/DzhQ1DKCmL — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 21, 2026

주의: 현재 $HYPER 토큰 가격은 0.0136789달러이나, 곧 다음 가격 인상이 예정되어 있어 발 빠른 투자자들의 유입이 가속화되고 있다.

어떻게 참여하나?

참여 방법은 간단하다. 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에 지갑(메타마스크, 베스트 월렛 등)을 연결한 후 이더리움(ETH), 테더(USDT), 바이낸스코인(BNB), 솔라나(SOL) 등을 통해 구매할 수 있다. 카드 결제 역시 지원된다.

모바일 사용자라면 애플 앱스토어나 구글 플레이에서 베스트 월렛(Best Wallet) 앱을 다운로드한 후, ‘출시 예정 토큰’ 섹션에서 단 몇 번의 터치만으로 참여가 가능하다.

비트코인이 10만 달러라는 미답의 고지를 향해 달리는 지금, 그 생태계의 핵심 인프라가 될 비트코인 하이퍼의 3분기 메인넷 출시가 가상자산 시장의 지형도를 어떻게 바꿀지 전 세계 투자자들의 이목이 쏠리고 있다.

기사 관련 실시간 업데이트는 비트코인 하이퍼 공식 X와 텔레그램을 통해 확인할 수 있다.

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