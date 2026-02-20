비트코인 ETF 1억 3,300만 달러 순유출, 공포 심리 확산에 따른 하락세 지속

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

미국 현지 시각으로 수요일, 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)에서 1억 3,330만 달러가 순유출됐다. 시장 심리가 극심한 공포 단계에 머물면서 투자자들의 자금 회수가 이어진 것으로 파악된다.

이번 유출로 인해 주간 손실액은 2억 3,800만 달러로 늘어났다. 기관 투자자들의 관심이 약화되고 주요 기술적 지지선이 시험대에 오르면서 5주 연속 자금 유출 기록을 세울 가능성도 제기된다. 분석가들은 현재의 약세가 추가 하락의 신호인지, 혹은 반등 전의 조정 국면인지에 대해 엇갈린 전망을 내놓고 있다.

비트코인 ETF 유출, 기관 투자자 신중론 확산

올해 초 보여준 강력한 유입세와 달리 기관 투자자들의 행보에 변화가 나타났다. 블랙록의 아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)에서는 단일 세션에만 8,400만 달러 이상이 빠져나가며 유출세를 주도했다.

미국 상장 상품에 대한 기관의 관심이 낮아진 상황이지만 전체 지표상으로는 완전한 시장 이탈보다는 자산 재조정의 성격이 강하다는 분석도 존재한다. 현재 비트코인 ETF의 총 순자산은 836억 달러 규모로 비트코인 전체 시가총액의 약 6.3%를 차지한다. 다만 거래 대금은 30억 달러 미만에 머물러 매도 압력을 흡수할 만한 매수세가 충분하지 않음을 시사했다.

하락장 지표 지속 및 비트코인 가격 전망

가상자산 공포·탐욕 지수가 극심한 공포 단계에 머무는 등 시장 심리는 크게 악화됐다. 투자자들의 불안감이 극에 달한 상태를 의미하지만, 일부에서는 이를 역발상 매수 신호로 활용하기도 한다. 비트코인 가격이 6만 6,000달러 아래로 떨어지고 수개월 만의 최저치를 기록하면서 투자자들의 인내심이 시험받는 상황이다.

주요 ETF 유출 보도에도 불구하고 장기 보유자들은 시장 급락 상황에서도 자산을 매도하지 않는 모습을 보였다. 이는 최근의 매도세가 공포에 의한 투매라기보다는 전략적 포트폴리오 조정일 가능성을 뒷받침한다. 알트코인 시장에서는 차별화된 흐름이 감지된다. 미국 솔라나 현물 ETF는 6일 연속 자금이 유입되며 효율성이 높은 대안 자산으로 자산이 이동하는 경향을 나타냈다.

추가 하락 가능성과 향후 흐름

비트코인의 단기 전망은 최근 6만 6,000달러 아래로 밀려난 이후 지지선을 회복할 수 있는지 여부에 달려 있다. 금요일까지 유출세가 멈추지 않는다면 내년 3월 이후 처음으로 5주 연속 자금 유출을 기록하게 된다.

시장 분석가들은 이러한 현상이 비트코인의 근본적인 결함보다는 거시 경제 상황에 민감하게 반응하는 거래 행태가 반영된 것으로 보고 있다. 자산 이동이 진행되는 가운데 6만 달러 선이 중요한 심리적 지지선으로 작용할 전망이다. 투자자들은 미국 시장의 유출세가 안정될지, 혹은 유럽 시장의 투자 성향이 미국 내 매도 압력을 상쇄할 수 있을지에 주목하고 있다.

비트코인 약세 속, 비트코인 하이퍼가 온체인 수요 확보할 수 있을까

미국 현물 ETF 유출로 시장 심리가 위축된 가운데, 조정 기간 비트코인 생태계와 연결된 대안적인 투자 방식에도 관심이 쏠리고 있다. 비트코인 ETF 총 순자산이 830억 달러에서 940억 달러 사이를 유지하고 하락 시 저가 매수를 노리는 수요가 존재하는 상황에서 비트코인으로 온체인 활동을 회복시키려는 인프라 확장 논의가 나타났다.

비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)는 레이어 2 네트워크를 위한 프리세일을 진행 중이다. 해당 프로젝트는 솔라나 가상머신(SVM)과 비트코인 캐노니컬 브릿지를 결합해 빠른 거래 속도와 낮은 수수료, 스마트 컨트랙트를 지원함으로써 비트코인의 기능을 확장하는 것을 시도한다.

고유 토큰인 HYPER는 네트워크 수수료 지불, 거버넌스 참여, 스테이킹 등에 사용된다.

프리세일 참여자는 초기 보상을 기대할 수 있으며 210억 개의 고정 공급량과 단계별 가격 상승 구조를 통해 거래소 상장 및 2025년 말에서 2026년 1분기로 예정된 메인넷 배포 전 노출 기회를 얻을 수 있다.

해당 기술은 코인설트와 스파이울프 등의 보안 감사를 거쳤다. 실용성이 강조된 자산으로 자본이 이동하는 시장 환경에서 비트코인의 역할을 가치 저장 수단 이상으로 넓히려는 시도로 보인다.

