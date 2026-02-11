실행력으로 증명한 양자 저항 토큰 $qONE, 출시 직후 30% 상승

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

암호화폐 시장에서는 팀이 약속한 것과 실제로 실행하는 것 사이의 격차가 매우 큰 경우가 많다. 그 차이로 인해 투자자 손실이 발생하는 경우도 빈번하다. 이런 점에서 $qONE팀은 상당히 빠른 속도로 프로젝트를 진전시키고 있다.

qLABS는 단 일주일 만에 약속한 주요 이정표를 모두 일정대로 달성했다. 공포·탐욕 지수(Fear & Greed Index)가 6에 불과한 극단적 약세장 환경에서도 프리세일을 24시간 이내 완판했고, TGE(토큰 생성 이벤트)를 예정대로 완료했다. 이후 토큰 청구 및 분배를 마쳤으며, Hyperliquid에서 실거래를 시작했고, 현재는 월간 방문자 4억 명 규모의 코인마켓캡에 공식으로 등록됐다.

가격 흐름이 이를 보여준다. 퍼블릭 세일가 0.01달러에 참여한 투자자는 이미 수익 구간에 진입했으며, $qONE은 현재 0.012~0.014달러 구간에서 가격을 다지는 모습이다. 0.008달러에 참여한 커뮤니티 라운드 투자자는 더 높은 수익률을 기록 중이다. 토큰 출시 후 아직 일주일도 지나지 않은 시점이다.

$qONE 구매하기

qONE, 역대급 프로젝트 ‘실행 속도’ 보여

대부분의 신규 토큰은 코인마켓캡에 상장되기까지 수주에서 수개월이 걸린다. 상당수는 끝내 상장되지 못한다. 반면 $qONE은 TGE 후 며칠 만에 코인마켓캡에 등록됐다. 동시에 DEXTools 추적, Cryptonews 보도, Hyperliquid 내 거래량 증가까지 이어지고 있다.

이러한 이정표는 단순한 이벤트가 아니라, 가시성과 신뢰도를 동시에 높이는 복합적 효과를 만든다. 신규 토큰의 95%가 출시 한 달 내 시장에서 사실상 사라지는 환경에서 이는 의미 있는 차별점이다.

또한 코인마켓캡은 2025년 ‘양자 저항(Quantum-Resistant)’ 카테고리를 신설했다. $qONE은 해당 카테고리에 속한 몇 안 되는 토큰 중 하나이며, 미국 특허, NIST 승인 암호기술, 포춘 500대 기업 고객사를 모두 갖춘 사례로는 사실상 유일하다는 평가를 받는다. 향후 ‘양자 보안’ 내러티브가 확산될 경우, 해당 카테고리 내 가시성 확보는 장기적으로 중요한 경쟁력이 된다.

공개 직후 완판된 qONE 프리세일 핵심 내용

프리세일: 95만 달러 모집, 24시간 내 완판. 극단적 약세장 속 23배 초과 청약 기록

95만 달러 모집, 24시간 내 완판. 극단적 약세장 속 23배 초과 청약 기록 TGE: 일정대로 완료. 전 티어 청구 완료. 지연 및 이슈 없음

일정대로 완료. 전 티어 청구 완료. 지연 및 이슈 없음 거래 개시: Hyperliquid(Hypercore) 상장, 실제 거래량 기반 가격 형성 진행

Hyperliquid(Hypercore) 상장, 실제 거래량 기반 가격 형성 진행 코인마켓캡 등록: 월 4억 명 이상 방문자 대상 노출. Quantum-Resistant 카테고리 등록

월 4억 명 이상 방문자 대상 노출. Quantum-Resistant 카테고리 등록 DEXTools 등록: 실시간 차트, 트랜잭션 데이터, 유동성 추적 제공

실시간 차트, 트랜잭션 데이터, 유동성 추적 제공 언론 보도: Cryptonews, CoinSpeaker, 99Bitcoins, ICOBench, The Quantum Insider 등 주요 매체 소개

이 모든 배경에는 상장사 01 Quantum Inc.(TSXV: ONE)가 있다. 30년 이상 사이버보안 분야에서 활동해왔으며, 미국 특허 2건을 보유하고 있고, NIST 승인 IronCAP™ 기술을 확보했다.

고객사로는 Hitachi, PwC, Thales 등이 있다. CTO Andrew Cheung과 전 EU 의원 Tony G가 팀을 이끌고 있다.

현재 가격은 여전히 초기 구간

현재 완전희석가치(FDV)는 약 1,300만 달러 수준이다. 포스트 양자 암호(Post-Quantum Cryptography) 시장은 2029년까지 연평균 44.2% 성장해 18억 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. qLABS는 양자 보호가 필요한 상위 스마트컨트랙트 자산의 2% 점유를 목표로 하며, 이는 약 200억 달러 규모의 시장 기회를 의미한다.

현재 시가총액과 목표 시장 간의 격차는 여전히 크다.

프리세일은 수요를 증명했고, TGE는 실행력을 증명했으며, 코인마켓캡 등록은 qONE의 존재감을 시장에 알렸다.

하이퍼리퀴드에서 qONE 매수하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.