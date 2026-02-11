실행력으로 증명한 양자 저항 토큰 $qONE, 출시 직후 30% 상승

암호화폐 시장에서는 팀이 약속한 것과 실제로 실행하는 것 사이의 격차가 매우 큰 경우가 많다. 그 차이로 인해 투자자 손실이 발생하는 경우도 빈번하다. 이런 점에서 $qONE팀은 상당히 빠른 속도로 프로젝트를 진전시키고 있다.
qLABS는 단 일주일 만에 약속한 주요 이정표를 모두 일정대로 달성했다. 공포·탐욕 지수(Fear & Greed Index)가 6에 불과한 극단적 약세장 환경에서도 프리세일을 24시간 이내 완판했고, TGE(토큰 생성 이벤트)를 예정대로 완료했다. 이후 토큰 청구 및 분배를 마쳤으며, Hyperliquid에서 실거래를 시작했고, 현재는 월간 방문자 4억 명 규모의 코인마켓캡에 공식으로 등록됐다.
가격 흐름이 이를 보여준다. 퍼블릭 세일가 0.01달러에 참여한 투자자는 이미 수익 구간에 진입했으며, $qONE은 현재 0.012~0.014달러 구간에서 가격을 다지는 모습이다. 0.008달러에 참여한 커뮤니티 라운드 투자자는 더 높은 수익률을 기록 중이다. 토큰 출시 후 아직 일주일도 지나지 않은 시점이다.
대부분의 신규 토큰은 코인마켓캡에 상장되기까지 수주에서 수개월이 걸린다. 상당수는 끝내 상장되지 못한다. 반면 $qONE은 TGE 후 며칠 만에 코인마켓캡에 등록됐다. 동시에 DEXTools 추적, Cryptonews 보도, Hyperliquid 내 거래량 증가까지 이어지고 있다.
이러한 이정표는 단순한 이벤트가 아니라, 가시성과 신뢰도를 동시에 높이는 복합적 효과를 만든다. 신규 토큰의 95%가 출시 한 달 내 시장에서 사실상 사라지는 환경에서 이는 의미 있는 차별점이다.
또한 코인마켓캡은 2025년 ‘양자 저항(Quantum-Resistant)’ 카테고리를 신설했다. $qONE은 해당 카테고리에 속한 몇 안 되는 토큰 중 하나이며, 미국 특허, NIST 승인 암호기술, 포춘 500대 기업 고객사를 모두 갖춘 사례로는 사실상 유일하다는 평가를 받는다. 향후 ‘양자 보안’ 내러티브가 확산될 경우, 해당 카테고리 내 가시성 확보는 장기적으로 중요한 경쟁력이 된다.
이 모든 배경에는 상장사 01 Quantum Inc.(TSXV: ONE)가 있다. 30년 이상 사이버보안 분야에서 활동해왔으며, 미국 특허 2건을 보유하고 있고, NIST 승인 IronCAP™ 기술을 확보했다.
고객사로는 Hitachi, PwC, Thales 등이 있다. CTO Andrew Cheung과 전 EU 의원 Tony G가 팀을 이끌고 있다.
현재 완전희석가치(FDV)는 약 1,300만 달러 수준이다. 포스트 양자 암호(Post-Quantum Cryptography) 시장은 2029년까지 연평균 44.2% 성장해 18억 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. qLABS는 양자 보호가 필요한 상위 스마트컨트랙트 자산의 2% 점유를 목표로 하며, 이는 약 200억 달러 규모의 시장 기회를 의미한다.
현재 시가총액과 목표 시장 간의 격차는 여전히 크다.
프리세일은 수요를 증명했고, TGE는 실행력을 증명했으며, 코인마켓캡 등록은 qONE의 존재감을 시장에 알렸다.
