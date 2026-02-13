큐원, 하이퍼EVM 최초로 본드 출시… 에이프본드 파트너십과 0.021달러 돌파의 의미

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

디파이 분야에서 가장 신뢰받는 본드 프로토콜 중 하나인 에이프본드(ApeBond)가 하이퍼EVM(HyperEVM) 생태계에 공식 진출하며 그 첫 번째 파트너로 큐원($qONE)을 선정했다. 이는 단순한 마케팅 차원의 협력을 넘어 투자자들에게는 할인된 가격으로 토큰을 확보할 기회를 제공하고 프로토콜에는 강력한 ‘프로토콜 소유 유동성(POL)’을 부여하는 구조적 통합을 의미한다. 에이프본드는 공식 채널을 통해 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 기반의 하이퍼EVM에 본드가 상륙했음을 알리며, 큐랩스(qLabs)와의 파트너십이 그 시작점임을 명확히 했다.

⚡ Bonds have landed on HyperEVM by @HyperliquidX, and we are kicking things off with our first partner, @qlabsofficial! ⛓️ Featured Bond: qLABS (QONE)

👉 https://t.co/TNHTnfpH6M We’re excited to bring Bonds to #HyperEVM, an ultra-fast, deeply liquid, and built for serious… pic.twitter.com/78JBx35KyM — ApeBond (@ApeBond) February 11, 2026

일반적으로 디파이 본드는 투자자가 유동성을 공급하는 대가로 시장가보다 저렴한 가격에 토큰을 구매할 수 있게 해주는 메커니즘이다. 구매한 토큰은 짧은 베스팅 기간을 거쳐 지급되는데, 이는 투자자와 프로토콜의 장기적 이해관계를 일치시키는 역할을 한다. 과거 올림푸스 다오(Olympus DAO)나 프락스(Frax)와 같은 주요 프로젝트들이 용병 자본에 의존하지 않고 지속 가능한 유동성을 구축하기 위해 활용했던 검증된 모델이 이제 큐원(qONE)에 적용된 것이다.

에이프본드에서 $qONE 토큰 확인하기

하이퍼EVM 최초의 본드라는 상징적 가치

하이퍼리퀴드는 현재 암호화폐 시장에서 가장 가파르게 성장 중인 레이어 1 네트워크이며 하이퍼EVM은 초당 20만 건의 주문을 처리하는 이 강력한 체인에 이더리움 가상머신(EVM) 호환성을 부여하는 핵심 환경이다. 큐원이 하이퍼EVM의 첫 번째 본드 파트너가 되었다는 것은 생태계 초기 확장 단계에서 인프라 수준의 디파이 기본 요소를 선점했음을 뜻한다. 이러한 선점 효과는 네트워크 내에서 압도적인 가시성과 유동성, 생태계 차원의 전폭적인 지원을 이끌어내는 동력이 된다.

에이프본드의 발표 직후 나타난 커뮤니티의 뜨거운 반응은 진정성 있는 생태계의 기대를 반영한다. 수많은 토큰 중 에이프본드가 하이퍼EVM 진출의 닻을 내릴 파트너로 큐원을 선택한 이유는 명확하다. 이는 양자 저항 기술력을 보유하고 미국 특허 및 포춘 500대 기업 고객을 확보한 큐원의 근본적인 가치와 팀의 역량을 신뢰한다는 방증이다.

이번 파트너십이 토큰 생태계에 미치는 영향

이번 통합은 크게 네 가지 측면에서 큐원의 가치를 제고한다. 첫째, 투자자들에게 매력적인 진입점을 제공한다. 본드를 통해 시장가보다 할인된 조건으로 토큰을 축적할 수 있어 전략적 투자자들의 유입이 가속화될 전망이다. 둘째, 유동성의 안정성 확보다. 언제든 이탈할 수 있는 외부 유동성 공급자에 의존하는 대신 본드 시스템을 통해 프로토콜이 직접 통제하는 영구적인 유동성을 구축함으로써 급격한 시장 변동성에도 견고한 거래 환경을 유지하게 된다.

셋째, DeFi 생태계 내 신뢰도 상승이다. 이미 검증된 ApeBond와의 협력은 qONE이 단순한 기술 프로젝트를 넘어 주요 DeFi 프로토콜들이 기꺼이 결합하고자 하는 우량 자산임을 입증한다. 마지막으로, qONE은 Hyperliquid 최초의 양자 저항 토큰, 코인마켓캡 최단기 등재, 나스닥 보도 등 ‘최초’라는 수식어를 연이어 갱신하며 독보적인 이정표를 세우고 있다.

현재 qONE의 가격은 0.021달러를 돌파하며 공모가 대비 114%, 커뮤니티 라운드 대비 168% 상승한 수치를 기록 중이다. 완전 희석 가치(FDV) 2,156만 달러라는 지표와 함께, 매일 추가되는 새로운 통합과 파트너십은 qONE의 투자 가치를 더욱 공고히 하고 있다. ApeBond의 본드 출시는 이러한 성장의 흐름에 강력한 촉매제가 될 것으

하이퍼리퀴드에서 qONE 매수하기

코인마켓캡 : https://coinmarketcap.com/currencies/qone/

: https://coinmarketcap.com/currencies/qone/ 덱스툴즈 차트 : https://www.dextools.io/app/hyperevm/pair-explorer/0xa96c8366828a22cc0e900f9b12273883a56ee148

: https://www.dextools.io/app/hyperevm/pair-explorer/0xa96c8366828a22cc0e900f9b12273883a56ee148 큐랩스 공식 웹사이트 : https://qlabs.tech/

: https://qlabs.tech/ 큐랩스 공식 X(구 트위터): https://x.com/qlabsofficial

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.