이란 지정학적 혼란 속 비트코인 횡보… 신규 밈코인 맥시 도지(MAXI)는 모금액 470만 달러 돌파

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글로벌 암호화폐 트레이더들이 헤드라인을 예측하기 어려운 지정학적 혼란에 직면했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 협상이 “매우 훌륭하고 생산적”이라며 타결이 임박했다고 주장했고, 이란 발전소에 대한 미국의 타격 계획을 5일간 중단한다고 발표했다. 반면, 이란 외무부는 트럼프의 발언을 “가짜 뉴스”라고 일축하며 어떠한 협상도 없었다고 전면 부인했다.

여기에 밤사이 이란이 이스라엘과 여러 걸프 국가를 향해 드론과 미사일을 발사하면서 글로벌 금융 시장은 극심한 불확실성의 안개에 휩싸였다. 유가 혼란과 밤사이 이어진 공습에 시장이 반응하면서 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)은 각각 7만 1,000달러와 2,150달러 부근에서 횡보하고 있다.

고래 자금 유입되는 강아지 테마 밈코인… 시바이누·도그위프햇 강세

거시적 경제의 암울함 속에서도 대다수의 주류 밈코인들은 24시간 동안 5~10%의 상승폭을 유지하고 있다.

워싱턴과 테헤란의 상충되는 신호로 인해 시장 관찰자들이 분열된 가운데, 트럼프 측은 상황을 “유동적”이라고 묘사했고 이스라엘은 자체 작전을 계속 추진하겠다는 입장을 밝혔다. 전형적인 단기 패닉 이후 먼지가 가라앉자 기회주의적 매수세가 유입된 것이다.

특히 변동성 장세에서 강점을 보이는 고베타 종목인 도지 테마 토큰으로 자금이 순환하고 있다. 당일 시바이누(Shiba Inu)는 7.12%, 도그위프햇(Dogwifhat)은 10.35% 상승했다.

X에서 활동하는 애널리스트 ‘SK’는 개인 투자자들이 매도세를 이어가는 와중에도 도그위프햇에 대해 “고래들이 다시 순매수로 돌아섰다”며 최근 100만 달러 이상의 축적이 발생했다고 지적했다. 이러한 스마트 머니의 괴리 현상은 과거 섹터 랠리 직전에도 나타난 바 있다.

3-month flows are exposing something most people will ignore until it’s too late.$WIF isn’t being dumped — it’s being transferred. Whales (smart money) have flipped back to net positive, quietly accumulating over 1 million $ in WIF. At the exact same time, retail is doing the… pic.twitter.com/CcM7i9FgNi — sk (@skmakeit) March 23, 2026

디젠 트레이더 겨냥한 신규 프로젝트 ‘맥시 도지(MAXI)’

이란의 즉각적인 에스컬레이션 공포가 다소 완화되었으나 여전히 불확실성이 남은 가운데, 투자자들의 관심은 신선한 내러티브와 실질적인 상승 잠재력을 제공하는 신규 프리세일 토큰 맥시 도지(Maxi Doge, $MAXI)로 쏠리고 있다. 이 프로젝트는 타인이 위험을 보는 곳에서 기회를 찾는 디젠 트레이더들의 성향과 맞물려 초기 매수자들의 포지션 확보를 이끌어내고 있다.

프로젝트의 주요 특징과 현황은 다음과 같다.

프로젝트 콘셉트: 출구 계획 없이 차트를 박살 내는 펌핑, 단백질 셰이크, 최대 레버리지를 위해 살아가는 근육질의 헬창 시바이누를 마스코트로 내세웠다. 트레이딩을 마치 격렬한 스포츠처럼 다루며 세대를 초월한 부를 쫓는 디젠들을 정조준했다.

프리세일 및 가격: 현재 470만 달러 모금액을 돌파했으며 다음 이정표인 500만 달러를 향해 가고 있다. 현재 $MAXI 토큰 가격은 0.000281달러로, 오늘 밤 추가 인상이 예정되어 있어 거래소 데뷔 전 이점을 확보하려는 매수세가 유입 중이다.

토크노믹스 및 스테이킹: 총공급량은 1,500억 개로 공정하게 설계되었으며 이 중 40%가 프리세일 구매자에게 배정된다. 판매 기간 동안 스테이킹이 활성화되어 현재 약 66%의 연이율(APY) 기준 일일 보상을 제공한다.

로드맵: 공격적인 마케팅 캠페인, 투자수익률(ROI) 기반 커뮤니티 트레이딩 콘테스트, 유동성과 가시성을 위한 전용 ‘맥시 펀드(Maxi Fund)’ 배포가 포함된다. 또한 최대 1,000배 레버리지를 지원하는 MAXI 거래 페어를 위해 선물 거래소와의 파트너십을 추진 중이다.

Be like a whale. Buy dips. Hold. Eat. pic.twitter.com/uGw5BySRG2 — MaxiDoge (@MaxiDoge_) March 17, 2026

웹3 지갑 및 암호화폐 결제 지원… 프리세일 참여 안내

맥시 도지의 프리세일 가격 인상이 단 몇 시간 앞으로 다가온 만큼, 현재 가격 수준에서 토큰을 확보할 기회는 제한적이다. 포지션을 설정하려는 신규 구매자는 공식 맥시 도지 웹사이트의 투자 위젯에 선호하는 웹3 지갑을 연결하여 클릭 몇 번으로 참여할 수 있다.

결제 수단으로는 ETH, BNB, USDT, USDC를 MAXI로 스왑하는 방식이 지원되며, 법정화폐를 선호하는 투자자를 위해 전통적인 은행 카드 구매 옵션도 제공된다. 모바일 기기 사용자는 애플 앱스토어 및 구글 플레이에서 베스트 월렛(Best Wallet) 앱을 다운로드하여 참여 가능하다.

실시간 업데이트는 공식 X와 텔레그램 채널을 통해 확인할 수 있다.

맥시 도지 사전판매 웹사이트 바로가기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.