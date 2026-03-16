1000배 레버리지 노리는 ‘헬창 강아지’ 맥시 도지… 페페코인(PEPE) 랠리 바통 이어받을까

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수많은 도지 테마 밈코인들이 쏟아지는 가운데, 뻔한 밈코인을 거부하고 거친 에너지를 뿜어내는 프로젝트가 등장했다. 근육질의 헬창 도지 캐릭터를 앞세워 수익 극대화와 고레버리지 플레이, 날 것 그대로의 디젠(Degen) 트레이딩 전략을 추구하는 맥시 도지(Maxi Doge, $MAXI)가 그 주인공이다. 재미있는 브랜딩을 넘어, 프리세일 진행 중임에도 벌써 468만 달러라는 막대한 자금을 쓸어 담으며 탄탄한 커뮤니티 모멘텀을 구축했다.

단 몇 달 뒤로 다가온 토큰 생성 이벤트(TGE) 이후, MAXI가 기존 대형 밈코인들의 성과를 훌쩍 뛰어넘을 것이라는 기대감이 크다. 개발팀은 단순히 코인을 파는 데 그치지 않고 게임화된 트레이딩 토너먼트와 커뮤니티 콘테스트를 열 예정이다. 심지어 대형 선물 거래 플랫폼과 손잡고 MAXI를 무려 1,000배 레버리지로 거래할 수 있게 만들겠다는 파격적인 청사진까지 내놓았다.

ONLY CHADS SURVIVE THE TRENCHES pic.twitter.com/fHyHNtoorw — MaxiDoge (@MaxiDoge_) March 10, 2026

발행량 1502억 개 제한·감사 완료… 코인 지갑만 있으면 간단하게 참여 가능

끝없는 인플레이션으로 가치가 희석되는 여타 밈코인들과 달리, MAXI는 총공급량을 1,502억 4,000만 개로 깔끔하게 못박아 초기 진입자들의 상승 잠재력을 지켜냈다. 여기에 공급량의 25%를 인플루언서 협업과 대규모 마케팅을 위한 ‘맥시 펀드’에 배정했고, 코인설트(Coinsult)와 솔리드프루프(SolidProof)의 초기 스마트 컨트랙트 감사까지 마쳐 신뢰도를 더했다.

프리세일 참여가 처음이어도 겁먹을 필요가 없다. 모바일 사용자라면 구글 플레이나 애플 앱스토어에서 베스트 월렛(Best Wallet) 앱을 다운로드해 출시 예정 토큰(Upcoming Tokens) 섹션에서 간편하게 참여할 수 있다. 암호화폐(ETH, BNB, USDT, USDC) 스왑이 번거롭다면 일반 은행 카드로도 쉽게 결제가 가능하다.

무엇보다 구매 확정 즉시 토큰을 스테이킹해 현재 기준 무려 67%의 동적 연이율(APY) 이자를 챙길 수 있으니 장기 보유할 명분도 충분하다. 현재 0.0002809달러인 $MAXI 토큰 가격은 캠페인 일정에 따라 이틀 내에 인상될 예정이다.

이란발 공포장 끝났나? 하룻밤 새 60% 폭증한 밈코인 투심

이런 역대급 신생 프로젝트로 자금이 쏠리는 배경에는 최근 하룻밤 새 완전히 뒤바뀐 시장의 분위기가 있다. 사실 암호화폐 시장은 이란 분쟁과 치솟는 유가, 거시 경제적 불안감 때문에 몇 주간 극심한 공포와 지루한 횡보장에 갇혀 있었다. 하지만 지난밤 거짓말처럼 갑작스러운 암호화폐 랠리가 터지면서 트레이더들은 충격과 환호에 휩싸였다.

그 중심에는 단 몇 시간 만에 두 자릿수 수익률을 꽂아준 개구리 밈코인 페페(PEPE)가 있었다. 지난 24시간 동안 18% 이상 수직 상승하며 밈코인 섹터 전체에 심폐소생술을 한 셈이다. 덕분에 밈코인 전체 거래량은 60%나 폭증하며 45억 2,000만 달러 위로 솟구쳤고, 섹터 시가총액은 단숨에 320억 달러 수준을 되찾았다.

시장의 든든한 터줏대감인 강아지 밈코인 내러티브도 질세라 폭주했다. 도지코인(DOGE)이 일간 4.1%, 주간 11% 오른 것을 시작으로 시바이누(SHIB) 17.6%, 봉크(BONK) 15.9%, 플로키(FLOKI) 14.45% 등 눈부신 급등 릴레이가 이어졌다.

606% 폭등설 도는 PEPE, 하지만 진짜 ‘잭팟’은 소형주에 있다

유명 트레이더 스테프 이즈 크립토(Steph Is Crypto)는 PEPE의 이번 움직임이 핵심 기술적 돌파로 이어져 최대 606%의 폭등을 만들고, 대규모 매수자들을 “새로운 백만장자”로 만들어줄 수 있다고 내다봤다. 물론 이 장밋빛 전망이 현실이 되려면 몇 개의 묵직한 저항선을 뚫어야 하고, 실제 수익은 개인의 포지션 크기에 달렸으니 무작정 맹신할 수는 없다.

This upcoming $PEPE breakout will create many fresh new millionaires! 👀 pic.twitter.com/9RSYR0SrFH — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) March 16, 2026

베테랑 트레이더들은 이럴 때일수록 시야를 넓힌다. 이미 시가총액이 16억 2,000만 달러에 달해 가격 펌핑에 천문학적인 자본이 필요한 페페코인보다, 아직 거래소 상장 전이라 폭발력이 비교가 안 되는 MAXI 같은 초소형 프리세일로 매의 눈을 돌리는 것이다.

랠리가 정점을 찍을 때 포모(FOMO)에 휩싸여 뒤늦게 추격 매수하기보다 고잠재력 토큰을 초기에 선점하는 것이 가장 큰 수익을 내는 정석이기 때문이다. $MAXI의 마지막 프리세일 단계와 론칭 계획은 공식 X(트위터)와 텔레그램 채널에서 실시간으로 확인할 수 있다.

맥시 도지 공식 웹사이트 바로가기

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