마라톤 디지털(MARA), 비트코인 대량 매도… 아서 헤이즈 “조정 막바지 임박”

핵심 내용

마라톤 디지털은 약 2억 3,600만 달러 상당의 비트코인 2,348개를 거래소로 이체했다.

마라톤 디지털은 3분기 사상 최대의 이익을 기록했으며, 인공지능 중심의 사업 확장을 추진할 계획이라고 발표했다.

아서 헤이즈는 이번 조정이 일시적이라며, 미국 내 유동성이 곧 개선될 것으로 전망했다.

마라톤 디지털(Marathon Digital)이 약 2억 3,600만 달러(약 3,409억 원) 상당의 비트코인(BTC) 2,348개를 코인베이스 프라임(Coinbase Prime), 갤럭시 디지털(Galaxy Digital), 팔콘엑스(FalconX), 투프라임(TwoPrime) 등 주요 거래소로 이체했다. 이번 대규모 이체로 암호화폐 시장 전반에 걸쳐 채굴업체들의 매도 가능성에 대해 우려하는 목소리가 커졌다. 특히 마라톤 디지털은 2025년 3분기 호실적을 발표한 직후 해당 이체 거래를 실행하여 투자자들의 의구심을 키우고 있다.

비트코인은 최근 10만 달러(약 1억 4,460만 원) 밑으로 하락하며 9만 8,000달러(약 1억 4,170만 원)에서 저점을 기록했다. 이후 몇 시간 만에 반등하여 현재 10만 3,000달러(약 1억 4,893만 원) 선을 회복했다. 이더리움(ETH) 역시 3,000달러(약 433만 원)까지 하락했으나 현재 3,300달러(약 477만 원)까지 회복했다. 알트코인 시장은 전반적으로 약세를 보였다.

수익성 높은 채굴업체의 혼란스러운 행보

마라톤 디지털의 3분기 실적 보고서에 따르면, 매출은 2억 5,240만 달러(약 3,648억 원), 당기순이익은 1억 2,310만 달러(약 1,779억 원)를 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 92% 증가했다. 마라톤 디지털은 분기 중 2,144개의 비트코인을 채굴했고 2,257개의 비트코인을 매수했다. 9월 30일 기준 총 비트코인 보유량을 52,850개로 늘렸다.

이처럼 펀더멘털이 긍정적인 상황에서 대규모로 비트코인을 거래소 이체한 점은 투자자들을 혼란스럽게 하고 있다. 일반적으로 이러한 움직임은 매도를 앞두고 있는 신호로 해석된다. 일부 암호화폐 투자자들은 마라톤 디지털이 자산 구조를 재편하거나 장외거래(OTC)를 준비하는 것일 수도 있다고 보고 있다.

헤이즈 “유동성 경색, 곧 해소될 것으로 전망”

비트멕스(BitMEX) 공동 창립자 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 비트코인 조정장이 막바지에 이르렀다고 분석했다. 그는 최근 달러 유동성과 비트코인 가격이 7월 이후 유사한 방향으로 감소세를 보였다고 언급하며 두 지표가 밀접하게 연동되어 있다고 설명했다.

헤이즈가 공유한 차트에 따르면, 같은 기간 동안 비트코인은 약 5%, 달러 유동성은 약 8% 하락한 것으로 나타났다. 그는 이러한 달러 유동성 축소가 부채 한도 협상 이후 미국 재무부가 현금 잔고를 재구축하려는 과정에서 비롯된 것이라고 설명했다.

$BTC (yellow) -5%, $ liq (white) -8% since US debt ceiling raised in July. TGA build up sucked $ out of the system. When US gov shutdown ends, TGA will fall +ve for $ liq, and $BTC will rise … and $ZEC will go up MOAR! pic.twitter.com/A9tflGuBHH — Arthur Hayes (@CryptoHayes) November 5, 2025

헤이즈는 향후 미국 정부의 셧다운이 해제되면 재무부 일반계정(TGA: Treasury General Account)이 축소되며, 시장에 다시 유동성이 공급될 것으로 전망했다. 그는 이러한 유동성 유입이 비트코인과 같은 위험자산의 가격 반등을 유도할 수 있다고 덧붙였다.

단기적인 전망 외에도, 헤이즈는 ‘숨겨진 양적완화(hidden quantitative easing)’ 국면이 도래할 것이라고 예측했다. 그는 미국 연방준비제도(Fed)의 대기성 레포제도(SRF: Standing Repo Facility)가 사실상 비공식적인 유동성 공급 통로로 작용하며, 달러 공급 기반을 확장하고 결과적으로 비트코인 가격에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석했다. 역사적으로 연준의 대차대조표가 확대될 때 비트코인 가격이 상승하는 경향이 있었다는 점을 근거로 들었다.

시장 분석: BoP 지표와 채굴업체의 움직임

한편, 크립토퀀트(CryptoQuant)에 따르면, 바이낸스(Binance)의 비트코인 보유량은 7월 54만 개에서 최근 56만 9,000개로 늘어났다. 이는 가격 약세와 맞물려 일부 투자자들이 차익 실현에 나서고 있다는 것을 시사한다.

다만, 밸런스 오브 파워(BoP: Balance of Power) 지표는 최근 조정 구간에서 매수세가 점차 강화되고 있음을 보여주고 있다. 특히 10만 달러 부근에서 매수 압력이 뚜렷하게 증가하고 있어, 추가적인 조정 시 비트코인이 가장 유망한 암호화폐로 부상할 가능성이 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.