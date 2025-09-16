블랙록 ETH ETF, 사상 최대 자금 유입…이더리움 가격 $4,500 지지 가능할까?

핵심 내용

블랙록의 ETHA는 9월 15일 하루 동안 3억 6,300만 달러 규모의 자금 유입을 기록하며 최근 30일 중 최대 유입량을 달성했다.

전체 이더리움 ETF 시장의 운용 자산은 303억 5천만 달러에 달하며, 이 중 블랙록이 172억 5천만 달러 규모를 보유하고 있다.

분석가들은 4,100달러를 단기 핵심 지지선, 5,200달러를 장기 상승 목표선으로 설정하고 있으며, 향후 가격 흐름의 분기점으로 주목하고 있다.

자산 운용사 블랙록(BlackRock)의 이더리움 ETF인 ETHA가 최근 한 달 사이 가장 큰 규모의 순자금 유입을 기록하며, 이더리움 시장에 긍정적인 전환점을 제공하고 있다.

암호화폐 시장 데이터 제공업체 소소밸류(SoSoValue) 데이터에 따르면, 지난 9월 15일 기준 블랙록의 ETHA에는 약 80,768 ETH(약 3억 6,300만 달러 규모)의 자금이 유입됐다. 이는 최근 30일 동안 기록된 단일 최대 유입 규모이며, 당일 ETF의 거래량도 약 15억 달러까지 치솟았다.

이더리움 ETF, 하락세 끝내고 반등세 진입

이번 유입은 ETH ETF 전반이 어려움을 겪던 시기를 벗어나며 분위기를 반전시킨 결과로 보인다. 특히 8월 초부터 12일까지 ETHA는 약 7억 8,700만 달러의 자금이 빠져나가며 투자 심리 위축과 함께 시장 전반의 약세 흐름을 반영했다.

그러나 최근 일주일 동안 이더리움 현물 ETF 전반은 다시 강한 순유입 흐름을 보였다. 해당 기간 동안 전체 순유입액은 약 6억 3,800만 달러로 집계되었으며, 이 중 피델리티(Fidelity)의 FETH ETF가 3억 8,100만 달러를 유치하며 가장 큰 역할을 했다.

On September 15, Ethereum spot ETFs saw total net inflows of $360 million, marking the 5th consecutive day of inflows. Bitcoin spot ETFs recorded total net inflows of $260 million, their 6th consecutive day of inflows.

https://t.co/Tvs2oCSxTg pic.twitter.com/fJvUScQVvb — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 16, 2025

블랙록의 ETHA 역시 1억 6,500만 달러를 추가로 유입시켰고, 그레이스케일(Grayscale)과 비트와이즈(Bitwise) 상품도 꾸준한 성과를 이어가고 있다.

현재 기준으로 이더리움 기반 ETF의 총 운용자산은 303억 5천만 달러에 달하며, 이 중 블랙록이 172억 5천만 달러를 보유하고 있어 전체의 절반 이상을 차지하고 있다. 이는 이더리움 전체 시가총액의 약 3%에 해당하는 규모다.

흥미롭게도, 블랙록은 최근 이더리움와 비트코인 간 노출 비율을 조정하고 있는 것으로 보인다. 이달 초 블랙록의 비트코인 신탁은 약 3억 6,600만 달러의 자금을 유입한 반면, ETHA는 일시적인 유출세를 보이기도 했다. 이는 블랙록이 시장 상황에 따라 자산 배분 전략을 유동적으로 조정하고 있음을 보여준다.

이더리움, 비트코인과 솔라나보다 유리한 위치?

스탠다드차타드(Standard Chartered)의 디지털 자산 부문 수석 연구원 제프리 켄드릭(Geoffrey Kendrick)은, 향후 디지털 자산 트레저리(DAT, Digital Asset Treasuries)의 성장 흐름 속에서 이더리움이 비트코인과 솔라나보다 더 강력한 위치에 설 수 있다고 분석했다.

DAT란 공기업이나 대기업이 기업 재무 구조 안에 암호화폐를 일정 비율로 보유하는 시스템을 의미한다. 현재까지는 비트코인 보유 기업이 수적으로 압도적이지만, 켄드릭은 이더리움의 스테이킹 수익률과 제도권 친화적 구조, 그리고 안정적인 생태계를 언급하며 이더리움이 장기적으로 더 높은 신뢰를 받을 수 있다고 내다봤다.

이미 이더리움 DAT는 전체 ETH 유통량의 3.1% 이상을 보유하고 있으며, 채굴 기업인 비트마인 이머전(BitMine Immersion) 등도 여전히 공격적인 매수 행보를 이어가고 있다.

향후 ETH 가격 행방은?

암호화폐 분석가 마이클 반 데 포프(Michael van de Poppe)는 앞으로 이더리움의 변동성이 확대될 가능성이 크다고 전망했다. 그는 단기적으로 조정이 발생할 수 있지만, 주요 지지선만 유지된다면 추가 상승 여력도 있다고 분석했다.

이더리움 가격이 현재 핵심 지지선으로 평가받는 4,100달러 선을 지키지 못할 경우, 조정으로 인해 가격이 급격히 떨어질 수 있다. 시장 상황 악화로 조정이 심화될 경우, ETH는 3,600달러에서 3,800달러 구간까지 하락할 수 있다.

하지만 이 구간은 과거 강한 매수세가 형성되었던 구간으로, 장기 투자자들의 매집 영역이 될 수 있다.

The levels remain the same. Volatility is likely going to pick up momentum for $ETH and #Altcoins (not sure whether we're having an awful correction first). If that does happen, my target zones are clear: sub $4.1K I'm heavily interested. pic.twitter.com/zLyqJtxqC9 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 15, 2025

반대로 ETH가 4,400달러에서 4,600달러 수준의 저항선을 돌파한다면, 2025년 암호화폐 시장을 주도할 핵심 종목으로 재부상할 가능성이 크다.

전문가들은 ETH가 기관 자금 유입을 지속적으로 유지하고, 디지털 자산 트레저리 분야에서 점유율을 확대해 나갈 경우, 중장기적으로 5,000달러에서 5,200달러 구간까지 상승할 수 있다고 전망하고 있다.

블랙록의 ETH ETF가 강력한 자금 유입을 기록하며 이더리움 시장의 반등 가능성을 높이고 있다. 기관 투자가 활발해지고 디지털 자산 트레저리에서의 입지가 확대되는 가운데, ETH는 향후 비트코인과 솔라나보다 더 안정적이고 성장 잠재력이 큰 자산으로 평가받고 있다. ETH ETF를 중심으로 한 시장 흐름은 이더리움 가격의 중요한 분기점이 될 수 있다.

