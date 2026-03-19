잭 도시가 이끄는 블록(Block), 해고 직원 일부 재고용… 시장 반전 속 맥시 도지 사전판매 500만 달러 돌파 임박

핀테크 거인 블록(Block Inc.)이 지난 2월 단행한 약 4,000명 규모의 대규모 구조조정 이후, 해고된 직원 중 일부를 선별적으로 재고용하기 시작했다. 이번 복직 결정은 회사의 광범위한 전략 수정보다는 주로 행정적 착오와 내부 핵심 인력들의 강력한 요청에 따른 것으로 알려졌다. 잭 도시(Jack Dorsey)가 이끄는 블록의 주가(SQ)는 효율성 강화 기대감에 힘입어 최근 22% 급등하며 69달러를 기록하기도 했으나, 실제 운영상의 현실은 예상보다 복잡한 양상을 띠고 있다.

전문직 네트워크인 링크드인 등의 업데이트에 따르면, 여러 명의 전직 직원이 블록으로 복귀했다. 디자인 엔지니어 앤드류 하버드(Andrew Harvard)는 자신의 해고가 공식적으로 ‘행정적 오류’로 분류되었음을 확인했다. 또한 기술 책임자인 리처드 헤세(Richard Hesse)는 핵심 인프라 유지를 위해 특정 인력이 반드시 필요하다고 경영진을 이틀간 설득한 끝에 팀원 일부를 복직시키는 데 성공했다. 이러한 ‘역행적 고용’은 잭 도시가 “더 작은 팀으로 인공지능(AI)을 활용해 더 빠르게 실행하겠다”며 공격적인 AI 전환을 추진하는 가운데 발생하여 눈길을 끌고 있다.

블록(SQ) 주가, 62달러 지지선과 69달러 저항선 사이의 갈림길

블록의 슬림한 운영 구조에 대한 시장의 초기 반응은 매우 긍정적이었다. 주가는 50달러 중반에서 시간 외 거래 기준 66.62달러까지 치솟았고, 이후 69달러 저항선을 테스트했다. 투자자들은 인력 40% 감축에 따른 비용 절감 효과를 선반영하고 있으나, 핵심 엔지니어링 인재들의 재고용은 초기 감축이 인프라 안정성을 해칠 정도로 과도했을 수 있다는 우려를 낳고 있다.

기술적 관점에서 블록 주가는 69달러 선에서 중대한 시험대에 올라 있다. 24%의 전년 대비 성장률과 28억 7,000만 달러의 총이익을 바탕으로 이 저항선을 확실히 돌파한다면 추가 상승이 가능할 전망이다. 반면 60달러 지지선을 지켜내지 못한다면 ‘AI 효율화’ 내러티브가 실제 구현 과정에서 마찰을 빚고 있다는 신호로 해석될 수 있다. 한편, 블록의 비트코인 보유고와 캐시 앱(Cash App) 통합으로 인해 높은 상관관계를 보이는 비트코인 가격은 현재 약 2% 하락한 67,480달러 부근에서 횡보하고 있다.

핀테크 기업의 정체 속 ‘레버리지 문화’ 앞세운 맥시 도지(MAXI)로 자금 유입

블록과 같은 제도권 핀테크 기업들이 미세한 효율성 개선을 위해 인력 조정을 거듭하는 동안, 암호화폐 시장의 투기적 자금은 변동성이 높은 자산으로 빠르게 이동하고 있다. 전통적인 빅테크 주식들이 비용 절감을 통해 완만한 성장을 꾀하는 반면, 리테일 유동성은 변동성을 피하기보다 즐기는 ‘레버리지 문화’ 기반의 자산에 주목하고 있다. 이러한 흐름은 고위험·고수익 투자층을 공략하는 맥시 도지(Maxi Doge, $MAXI) 프로젝트의 약진에서 뚜렷하게 나타난다.

맥시 도지는 근육질의 시바이누 마스코트를 앞세워 ‘1,000배 레버리지의 에너지’를 표방하며 스스로를 ‘레버리지 킹’으로 포지셔닝하고 있다. 현재까지 정확히 4,689,169.78달러를 모금하며 주요 우량 자산들의 횡보세를 틈타 자금을 흡수 중이다. 단순 보유에만 의존하는 일반 밈 코인과 달리, MAXI는 홀더 전용 트레이딩 대회와 생태계 유동성 공급을 위한 ‘맥시 펀드’를 통합했다.

현재 프리세일 가격인 0.0002809달러는 최근 도지코인의 반등 패턴과 유사한 밈 중심의 거래량 폭발에 베팅하는 투자자들에게 매력적인 진입점을 제공하고 있다. 또한 스테이킹 보상을 통해 장기 보유를 유도하는 전략을 병행하고 있다. 다만 투자자들은 이러한 신생 토큰이 블록과 같은 기성 기업 주식보다 훨씬 높은 변동성을 수반한다는 점에 유의해야 한다.

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기사 요약:

블록의 고용 번복: 인력 40% 감축 전략에도 불구하고, 행정적 실수와 내부 필요에 의해 특정 엔지니어들을 재고용했다.

SQ 주가 향방: 69달러 저항선 돌파 여부가 관건이며, 실패 시 최근의 효율성 기반 랠리가 무효화될 위험이 있다.

MAXI 프리세일 열기: 시장 횡보 속에서 고레버리지 문화를 추종하는 트레이더들이 몰리며 468만 달러 이상을 유치했다.

비트코인 동향: 67,480달러 부근의 박스권에 머물며 핀테크 주식과 알트코인 시장에 중립적인 배경을 제공하고 있다.

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